Trump tras captura de Maduro: “No podemos permitir que otro tome el poder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se puede permitir «correr el riesgo» de que partidarios de Nicolás Maduro tomen el poder tras su captura y la de su esposa, Cilia Flores, la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas, tras un ataque sorpresivo en varios puntos de la ciudad de Caracas.

«No podemos correr el riesgo de dejar que alguien más siga el poder donde él lo dejó. tenemos que tomar decisiones… Queremos libertad para el pueblo, tenemos una gran relación con el pueblo de Venezuela que ama a Estados Unidos», dijo Trump.

El mandatario estadounidense, quien se encuentra en su residencia de Mar-A-Lago (Florida), habló con la cadena Fox News y ofreció detalles de la operación en la que participaron fuerzas especiales de EEUU.

“We can't take a chance of letting somebody else run and just take over where he left off… We want liberty for the people.”



pic.twitter.com/ox73pvA5w0 — FOX & Friends (@foxandfriends) January 3, 2026

Dijo que los militares estadounidenses hicieron una maniobra «sin precedentes» para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación, indicó, se atrasó cuatro días debido a las condiciones climáticas. «Fue increíble ver el profesionalismo y la calidad del liderazgo».

«Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos; esto era tan letal, esto era tan poderoso, que no tuvimos que… Estábamos allí con una armada como nadie había visto antes», dijo Trump.

Indicó que Maduro estaba «resguardado en una casa, que parecía más una fortaleza que una casa», con puertas y un espacio seguro de metal sólido. Indicó que tanto el líder chavista como su esposa fueron trasladados al USS Iwo Jima –uno de los buques desplegados en el Caribe– en helicóptero y luego serán trasladado a Nueva York, donde ya fueron presentados cargos en el Distrito Sur por los delitos de narcotráfico y terrorismo.

También informó que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado en el ataque lanzado sobre Caracas y que un par de militares resultaron heridos, pero aseguró que nadie ha fallecido y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

President Trump reveals the U.S. military had been on standby for days, waiting for the perfect weather conditions to capture Venezuelan President Nicolás Maduro.

Reiteró que Venezuela vivía «esencialmente una dictadura». También insistió en que miles de personas fueron enviadas por Maduro a ese país, entre ellos narcotraficantes, e hicieron un «gran daño» al pueblo estadounidense, con miles de personas muriendo a causa de las drogas.

Por medio de su cuenta en Truth Social, el presidente Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron «capturados y trasladados fuera del país». La publicación fue hecha a las 5:21 a.m. de Venezuela (6:21 a.m, hora de Estados Unidos). Los ataques iniciaron cerca de las 2:00 a.m.

