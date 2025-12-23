Trump: “Maduro sería inteligente si deja el poder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Nicolás Maduro, sería inteligente si eligiera dejar el poder y le agregó que si “se hace el duro” será la última vez que lo haga.

“Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos”, dijo Trump luego de una pregunta durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, de si su estrategia es derrocar a Maduro.

Trump advirtió que Maduro debería tomarse en serio la amenaza de un posible ataque de Estados Unidos dentro del territorio venezolano.

“Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, declaró

Trump volvió a asegurar que el gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Trump sentenció que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre.

“Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también”, manifestó.

La Casas Blanca ordenó bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el gobierno estadounidense

Sin dar mayores detalles, Trump afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela.

El mandatario sentenció que hasta ahora el objetivo oficial de Estados Unidos es frenar el narcotráfico y recuperar los derechos petroleros» de las empresas estadounidenses.

El bloqueo petrolero a Venezuela fue ordenado luego de meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas.

Hasta ahora el Comando Sur estadounidense ha hundido al menos 20 lanchas que supuestamente llevaban drogas y matado a alrededor de 80 presuntos narcotraficantes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.