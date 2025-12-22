CIDH condenó arresto de Nicmer Evans

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la detención arbitraria del politólogo y director del medio de comunicación Punto de Corte, Nicmer Evans.

Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exigió el cese de la persecución con fines políticos en Venezuela

“El Estado debe poner fin a la persecución contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y liberar inmediatamente a quienes están detenidas por motivos políticos”, exigió la CIDH a través de un comunicado una publicación en X.

La Comisión aseguró que la detención de Evans no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistemático contra voces críticas y personas opositoras a la administración de Nicolás Maduro.

“Estos hechos constituyen un patrón de actuación del Estado en un contexto de represión contra voces críticas y personas opositoras al gobierno”, enfatizó la CIDH.

El fundador del Movimiento por la Democracia e Inclusión fue arrestado el pasado 13 de diciembre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes lo sacaron de su casa, donde estaban esposa e hija, con el pretexto de acudir a una entrevista.

Según trascendió Evans se encuentra en El Helicoide, junto a otros presos políticos.

Pese a haberlo visitado luego de varios días incomunicado, su familia denunció que seguirán pidiendo información sobre las causas que llevaron a su detención.

“Durante la visita lo vimos bien, está fuerte, no está mal ni anímicamente, ni físicamente, solo muy preocupado por su situación. Es crítico el momento que está pasando, pero es firme en sus convicciones y en sus valores democráticos, ha sido un politólogo y comunicador social que se ha encargado de denunciar cada una de las violaciones de derechos humanos de los presos políticos”, dijo la esposa de Evans, Martha Cambero.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.