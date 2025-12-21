Bloomberg: EE. UU. intercepta un tercer buque petrolero cerca de las costas de Venezuela

Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero frente a la costa noreste de Venezuela, según lo dieron a conocer fuentes al medio de comunicación Bloomberg este 21 de diciembre.

Fuentes que permanecieron en anonimato indicaron al medio Bloomberg que el petrolero Bella 1, un buque de bandera panameña sancionado por EE. UU., se dirigía a Venezuela para cargar crudo.

Este operativo se suma al abordaje del superpetrolero Centuries, ocurrido a primera hora del sábado 20 de diciembre, y al del Skipper, registrado el 10 de diciembre. De acuerdo con Bloomberg, la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este nuevo caso.

En el caso del Centuries, el abordaje resultó relevante porque el buque no figuraba en la lista pública de sanciones de Estados Unidos. Personas familiarizadas con el hecho señalaron que el petrolero enarbolaba bandera panameña y que una empresa china era propietaria del crudo.

Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó en la red social X que el cargamento correspondía a petróleo sancionado de Pdvsa.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó el operativo y lo calificó como un “robo y secuestro” del petrolero, al considerar la acción un “grave acto de piratería” por parte del gobierno estadounidense.

Actualmente, el despliegue militar estadounidense en el Caribe incluye 11 buques de guerra, entre ellos el portaaviones más grande del mundo, un buque de asalto anfibio, dos buques de transporte anfibio, dos cruceros y cinco destructores. Además, el ejército de Estados Unidos ha realizado ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre, con un saldo de más de 100 muertos, según cifras extraoficiales.

*Con información de EP e infobae

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

