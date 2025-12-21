Comando ConVzla estrena Oficina de Vocería Oficial de María Corina Machado y Edmundo González

El Comando ConVzla anunció este viernes, 20 de diciembre, la creación de la Oficina de Vocería Oficial de María Corina Machado y de Edmundo González. Según anunciaron, la iniciativa busca centralizar información oficial y ofrecer datos verificados sobre el liderazgo democrático en Venezuela.

El espacio estará encargado de difundir comunicados, organizar ruedas de prensa y poner a disposición del público encuestas, documentación electoral y noticias de última hora. La comunicación se realizará en español e inglés, con el objetivo de servir a la causa democrática y garantizar transparencia en la información difundida.

Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones del Comando ConVzla, y David Smolansky, director adjunto de la oficina en Washington, serán los voceros oficiales en español e inglés, respectivamente.

La oficina se convierte en el canal principal para la difusión de entrevistas, comunicados y noticias relacionadas con González Urrutia, quien asegura haber obtenido la victoria en las elecciones presidenciales de julio de 2024. El portal oficial estará disponible en venezuelaoficial.com.

*Con información de EP

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

