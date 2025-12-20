ONG denuncia que la enfermedad se ha convertido en el castigo de 91 presos políticos en Venezuela

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que 91 presos políticos en Venezuela padecen enfermedades graves y que el deterioro físico que enfrentan no es un efecto colateral de la reclusión, sino una forma de violencia estructural ejercida por el Estado.

La coordinadora general de la ONG, Martha Tineo, detalló que entre los casos documentados se encuentran ocho diagnósticos de cáncer en estado avanzado, incluyendo adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide y tumores pancreáticos y cerebrales. Además, más de 20 detenidos presentan enfermedades cardíacas como síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica. A estos padecimientos se suman cuadros de diabetes e insuficiencia renal crónica, algunos con daño irreversible.

La ONG denunció que muchos reclusos necesitan sondas urinarias de manera permanente, pero no reciben insumos ni atención médica adecuada, lo que agrava su situación. Según JEP, esta negación sistemática de atención sanitaria, incumplimiento de tratamientos y exposición a condiciones insalubres constituye una violación directa del derecho a la vida y a la integridad personal.

“Cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, expresó Tineo.

De acuerdo con los registros de JEP, actualmente existen 1.084 presos políticos en Venezuela, una cifra superior a la reportada por Foro Penal, que contabiliza 893. El Gobierno y la Fiscalía, por su parte, insisten en que no hay detenidos por motivos políticos, sino personas procesadas por delitos comunes.

La denuncia de JEP se suma a otras organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que recientemente alertó sobre régimen de castigo en cárceles como Rodeo I, donde se restringen visitas y acceso a alimentos y medicinas, aumentando el riesgo para la vida de los detenidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

