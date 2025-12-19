El economista y experto en materia de petróleo, Francisco Monaldi, sostuvo que si la incautación de buques petroleros se prolonga esto podría desencadenar una escasez de gasolina.

El experto fue el invitado este martes 16 de diciembre de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.

Monaldi dijo en el programa que condujeron Luis Blanco, director de Runrunes; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo, que Venezuela ya no está importando gasolina, sino componentes para producirla, pero que un posible bloqueo podría impedir la llegada de estos materiales.

Dijo que en noviembre entró a Venezuela el doble de diluyentes del que se acostumbra comprar por lo que debe haber un inventario suficiente para satisfacer al mercado nacional.

“No es tan importante la gasolina como los componentes”.

El economista expuso que si la incautación de tanqueros se transforma en algo sistemático, Venezuela podría llegar a los niveles energéticos de 1930, cuando se producían alrededor de 400 mil barriles de petróleo.

El analista expuso que actualmente Pdvsa exporta entre 400 y 900 mil barriles diarios de petróleo.

Indicó que el 80% del crudo venezolano va a China, 16% a los Estados Unidos gracias a la licencia de Chevron y 3% es para Cuba.

Con respecto al Skipper, el buque petrolero incautado por los Estados Unidos la semana pasada, Batiz sentenció que este fue retenido, pero la tripulación fue liberada.

Amaya agregó que la BBC de Londres publicó que el Skipper aparecía en los registros oficiales como si estuviera navegando frente a Guyana y llevaba bandera de ese país.

Monaldi añadió que Reuters dijo que el GPS de los escasos barcos que están saliendo de Venezuela dicen que están en Brasil.

Monaldi también indicó que esta situación podría devenir en una mayor devaluación del bolívar y mayor contracción de la economía.

El experto energético informó que luego de la incautación han salido pocos buques de Venezuela con radares apagados.

“Pero la mayoría no están saliendo”.

Dijo que algunos tanqueros intercambian el petróleo de barco a barco en alta mar, pero es una práctica peligrosa porque puede haber un derrame.

Doble descuento

Dijo también que después de la incautación del buque los descuentos por venta por petróleo se han duplicado.

“El petróleo fantasma viene bajando porque hay una sobreoferta. Hay 11 millones de barriles de petróleo flotando sobre Venezuela que no parece que vayan a salir”, sentenció.

Aseveró que los descuentos venían subiendo, pero después bajaron porque las rutas fantasmas han aumentado debido a la incorporación de Rusia, que es el segundo productor de petróleo del mundo.

“El crudo ruso está sancionado solo si lo vendes por un cierto nivel del precio, sino lo puedes comercializar”.

Monaldi dijo que los crudos chinos e iraníes compiten con Venezuela y son más livianos y preferidos por los compradores.

El experto aportó que hasta ahora solo se habían sancionado barcos de Pdvsa y no a todas las embarcaciones que salieran de Venezuela.

El economista recordó que en 2107 se establecieron sanciones financieras que impactaron al petróleo, dos años después ocurrió el cierre del mercado americano y en 2020 vinieron las sanciones secundarias.

Monaldi indicó que ante las sanciones, el mercado negro responde creando empresas de maletín.

El experto sostuvo que al principio Pdvsa cobraba una parte del petróleo por adelantado, pero ahora con la situación de las incautaciones nadie quiere asumir ese riesgo.

El experto aseguró que la capacidad de almacenamiento de petróleo en Venezuela está mermada y que una manera de almacenar es en buques, pero resulta costoso.

“Y es que los pozos cuando los vuelves a abrir, tienes que gastar dinero en su mantenimiento”

A juicio de Monaldi, Pdvsa entregaba el dinero producto de la venta de petróleo a empresas mixtas para que ellos pagaran regalías e impuestos al gobierno.

Sostuvo que una importante cantidad de dólares no requerían ningún tipo de lavado, entraban derecho a la economía venezolana y que eso desapareció con la nueva licencia Rubio (Marco).

“Chevron le paga a Pdvsa con barriles de petróleo y Pdvsa lo tiene que vender al mercado negro, todo ese flujo de dinero ha desaparecido y ahora aparecieron las criptomoendas, principal manera de obtener divisas y todo viene del mercado negro”.

Monaldi consideró que en 2026 la caída del ingreso puede ser significativa y provocar una devaluación importante del bolívar.

El experto recordó que en 2020 colapsó la producción y no solo fueron las sanciones secundarias las que afectaron al petróleo, sino también la presencia del Covid-19.

“Cayó la producción por debajo de 400 mil barriles diarios”

Trump y su cabeza indescifrable

“Uno no sabe qué es lo que tiene en la cabeza Trump”, dijo Monaldi.

Blanco indicó que desde el gobierno se esgrime la tesis de que Estados Unidos lo que quiere es el petróleo venezolano y por ello se inventa una guerra contra el tráfico de drogas

El experto sentenció que Venezuela representa apenas menos de 1% de la producción petrolera mundial y actualmente el mercado está sobre suplido.

“Las reservas no sirven de nada si no haces una inversión en ellas. No hay forma de saber cuánto dinero entra por renta petrolera, no hay auditoría ni contraloría, es una economía sin información, eso hace más complejo evaluar un posible impacto ante un bloqueo petrolero total. Venezuela puede volver a ser una potencia si se lo propone”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

