Aumentan venezolanos con residencia en EspaÃ±a

En 41,8% se incrementÃ³ el nÃºmero personas de nacionalidad venezolana que durante 2025 obtuvieron la residencia en EspaÃ±a, de acuerdo a datos obtenidos por el Observatorio Permanente de la Inmigracion (OPI) divulgados este martes por el Ministerio de InclusiÃ³n, Seguridad Social y Migraciones de la naciÃ³n ibÃ©rica.

SegÃºn el estudio, un total de 7.426.481 personas extranjeras consiguieron la residencia en EspaÃ±a, un 4,5 % mÃ¡s que hace un aÃ±o, de los cuales el 54 % son ciudadanos europeos y el resto de otras nacionalidades, incluyendo la venezolana.

Las nacionalidades mÃ¡s representativas son la rumana, la italiana y la britÃ¡nica.

En lo que respecta al perfil sociodemogrÃ¡fico, las personas procedentes de Europa presentan una edad media de 44 aÃ±os.Â

Reino Unido, BÃ©lgica, Alemania y PaÃ­ses Bajos son los paÃ­ses con una edad media mÃ¡s elevada, con 57, 53, 50 y 49 aÃ±os, respectivamente.

Ecuador, Argentina, PerÃº y Bolivia registran una media de 43 y 41 aÃ±os con un envejecimiento acelerado en los Ãºltimos diez aÃ±os en el caso de Ecuador y Bolivia.Â

En cuanto a los menores de 16 aÃ±os destaca Ucrania (19%), seguida por Marruecos y China (18%).

Por otro lado, la cifra de personas con autorizaciones concedidas por razones de estudios ha crecido un 8,6 %.Â El 97 % son estudiantes (54.589) y el resto, familiares.

Para estudiar, la mayorÃ­a de los extranjeros elige Madrid (31%), Barcelona (20%) o Valencia (11%) como destino. El paÃ­s de procedencia mÃ¡s frecuente es Colombia (14 %), PerÃº (10%), Marruecos (8 %) y China (6%).

