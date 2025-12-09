Aumentan venezolanos con residencia en EspaÃ±a

En 41,8% se incrementÃ³ el nÃºmero personas de nacionalidad venezolana que durante 2025 obtuvieron la residencia en EspaÃ±a, de acuerdo a datos obtenidos por el Observatorio Permanente de la Inmigracion (OPI) divulgados este martes por el Ministerio de InclusiÃ³n, Seguridad Social y Migraciones de la naciÃ³n ibÃ©rica.
SegÃºn el estudio, un total de 7.426.481 personas extranjeras consiguieron la residencia en EspaÃ±a, un 4,5 % mÃ¡s que hace un aÃ±o, de los cuales el 54 % son ciudadanos europeos y el resto de otras nacionalidades, incluyendo la venezolana.
Las nacionalidades mÃ¡s representativas son la rumana, la italiana y la britÃ¡nica.
En lo que respecta al perfil sociodemogrÃ¡fico, las personas procedentes de Europa presentan una edad media de 44 aÃ±os.Â
Reino Unido, BÃ©lgica, Alemania y PaÃses Bajos son los paÃses con una edad media mÃ¡s elevada, con 57, 53, 50 y 49 aÃ±os, respectivamente.
Ecuador, Argentina, PerÃº y Bolivia registran una media de 43 y 41 aÃ±os con un envejecimiento acelerado en los Ãºltimos diez aÃ±os en el caso de Ecuador y Bolivia.Â
En cuanto a los menores de 16 aÃ±os destaca Ucrania (19%), seguida por Marruecos y China (18%).
Por otro lado, la cifra de personas con autorizaciones concedidas por razones de estudios ha crecido un 8,6 %.Â El 97 % son estudiantes (54.589) y el resto, familiares.
Para estudiar, la mayorÃa de los extranjeros elige Madrid (31%), Barcelona (20%) o Valencia (11%) como destino. El paÃs de procedencia mÃ¡s frecuente es Colombia (14 %), PerÃº (10%), Marruecos (8 %) y China (6%).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.