Los cuatro presidentes invitados por Machado para recibimiento del Nobel

Cuatro presidentes fueron invitados por María Corina Machado a la entrega del Premio Nobel de la Paz, el próximo miércoles 10 de diciembre.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo, Noruega, para acudir como invitado “especial” de la opositora. Los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina) también fueron invitados al evento.

La opositora que vive en la clandestinidad confirmó su participación en la ceremonia, a pesar de que en noviembre el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

Machado, de 58 años, recibiría el Nobel en plena crisis en la que impera una advertencia de Estados Unidos de “extremar precaución” al sobrevolar Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a Machado por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el gobierno de Nicolás Maduro.

*Con información de DLA

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

