En un fin de semana de nuevas tensiones Trump confirma que habló con Maduro

Luego de un fin de semana de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que había conversado con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

“No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, dijo Trump desde el Air Force One, cuando se le preguntó si había hablado con el dirigente oficialista.

Días atrás, el New York Times había revelado que esta conversación tuvo lugar a mediados de noviembre y que se discutió una posible reunión entre ellos en Estados Unidos.

Los periodistas insistieron en conocer en qué términos se desarrolló ese intercambio y si hubo resultados satisfactorios, a lo que Trump respondió: “No diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.

Fin de semana de tensiones

Durante este último fin de semana de noviembre las tensiones entre ambos países se incrementaron. El pasado sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”, decisión que justificó también este domingo al asegurar que esta nación “no es un país amigable” y que enviaron “millones de personas” provenientes de cárceles y de pandillas.

Posteriormente, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado para denunciar y condenar lo que califica como una “amenaza colonialista” por parte de Estados Unidos. El Ejecutivo denunció que Trump pretende aplicar “extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela” y “dar órdenes o amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.