Exigen liberación de José Elías Torres: el secretario (e) de la CTV fue detenido en Caracas

Varias organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos reclamaron la liberación del dirigente sindical y secretario general (e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres.

De acuerdo con la información suministrada por el Observatorio de Libertad Sindical a distintas organizaciones, Torres fue detenido la tarde del 29 de noviembre en su residencia en Bello Monte, Caracas.

“Funcionarios no identificados irrumpieron sin orden judicial en su residencia, allanaron su apartamento y se lo llevaron por la fuerza. Desde ese momento se desconoce su paradero y las razones de la detención, lo que configura una posible desaparición forzada bajo los estándares internacionales”, denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela destacó que la defensa de los derechos sindicales “no es un delito”.

Torres, integrante del Foro de Diálogo Social, se suma a la lista de dirigentes sindicales encarcelados por exigir derechos laborales y denunciar abusos: con él, ya suman 15. Para el Comité por la Libertad de Presos Políticos, este hecho constituye “un grave ataque contra la libertad sindical, la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse, en un contexto de creciente persecución contra líderes gremiales y defensores de derechos laborales en Venezuela”

Añadieron que la actuación de los funcionarios viola de manera directa el derecho a la libertad personal y el debido proceso (artículos 44 y 49 de la CRBV). y los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical.

Además de exigir al Estado venezolano informar sobre el paradero de José Elías Torres, garantizar su vida, integridad y acceso a abogados y familiares y su liberación “inmediata e incondicional”, el Clippve alertó a la comunidad internacional, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre esta nueva agresión contra el movimiento sindical venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.