JEP contabiliza 1076 presos políticos en Venezuela: cinco son adolescentes

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó 1076 presos políticos en Venezuela. En su más reciente balance, publicado en su cuenta en X, JEP precisó que de la cifra de detenidos 181 son mujeres y 895 hombres, cinco son adolescentes.

Sobre la detención de los menores de edad, la ONG señaló que la situación “evidencia la vulnerabilidad de quienes, por su edad, requieren una protección reforzada del Estado y nunca deberían estar expuestos a tratos que comprometan su integridad física o emocional”.

En el desglose de la cifra, JEP detalló que de los presos políticos 42 son extranjeros, 171 funcionarios de seguridad del Estado, 11 son defensores de derechos humanos, 559 de la sociedad civil, 223 de organizaciones políticas, 35 ex miembros de seguridad del Estado, 20 periodistas y 15 sindicalistas. Hay 148 personas de las que no se tiene información oficial sobre su paradero.

Asimismo, la ONG mencionó que la reclusión de personas mayores y de quienes padecen enfermedades graves “representa un riesgo directo para su vida, especialmente ante la falta de atención médica adecuada y condiciones de reclusión incompatibles con sus necesidades”.

Justicia, Encuentro y Perdón recalcó que a toda la situación de detenidos por motivos políticos se suma la persistencia de episodios de desaparición forzada que constituyen “una de las violaciones más graves de derechos humanos” que deja a los familiares en total incertidumbre.

