José Riera: cuatro meses detenido sin que se conozca su paradero

Cuatro meses desaparecido cumplió el pasado 26 de noviembre el activista vinculado al partido Voluntad Popular, José Riera, quien fue detenido a finales del mes de julio de este año por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en el centro comercial Milenium de Caracas.

“No está detenido. Está en desaparición forzada desde hace cuatro meses. Su familia no ha tenido una fe de vida, nadie sabe dónde está ni cómo está. No hay información oficial, no hay acceso a él, no hay garantías de algún tipo”, publicó VP en su cuenta de X.

De acuerdo a la ONG Un Mundo Sin Mordaza, desde su desaparición, los familiares de Riera no han tenido noticias de él, su paradero y estado físico y psicológico.

Asimismo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó en su cuenta de X que su hijo Stalin, quien tiene Asperger, lo necesita.

“José no solo es su papá, es su centro y su calma. Cada día pide verlo, abrazarlo y entender por qué no está en casa”.

Alertó que su madre, Aurora, padece graves problemas de salud: “Ella enfrenta esta situación con valentía, aferrada a la esperanza de volver a ver a su hijo”.

VP recordó que la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad.

Sentenciaron que Riera no ha tenido contacto alguno con abogados y que la ausencia total de su paradero lo coloca en grave riesgo de estar siendo víctima de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Añadieron que su familia no tiene garantías de que esté recibiendo una alimentación adecuada, agua y atención médica.

“Exigimos a las autoridades competentes información inmediata sobre la situación de José y la garantía de su seguridad y derechos. La familia merece respuestas y justicia., y el mundo debe saber que su ausencia no puede permanecer sin atención”, agregó Justicia, Encuentro y Perdón.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.