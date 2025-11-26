Próstata, pulmón y colon-recto: los tipos de cáncer que más afectan al hombre venezolano

Bajo el marco del movimiento global Movember, conmemorado cada noviembre, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) lanza un llamado crucial a la acción y al diálogo sobre la salud masculina. El simbólico “Bigote con intención” representa más que una moda y se transforma en un estándar mundial que promueve el cuidado integral del hombre.

La iniciativa Movember promueve la lucha no solo contra el cáncer de próstata, sino también contra el de testículo y el de pene, al mismo tiempo que alerta sobre la importancia del bienestar emocional y de combatir la inactividad física.

El doctor Juan Saavedra, director de Proyectos y Asuntos Institucionales de la SAV, resaltó en una nota de prensa que son tres las patologías oncológicas que más afectan al varón venezolano. “En primer lugar, se encuentra el cáncer de próstata, seguido por el de pulmón y, en tercer lugar, el de colon y recto”.

Cifras aún alarmantes

Según datos de la SAV para 2024, la incidencia del cáncer de próstata en Venezuela alcanzó los 9345 casos y registró 4181 decesos. La patología de pulmón, se detectó en 3525 personas, con 2900 fallecimientos. Finalmente, la enfermedad en colon – recto sumó 3107 casos y 1350 muertes durante el mismo período, evidenciando la magnitud de estos desafíos sanitarios.

Saavedra señala que, si bien el cáncer de próstata sigue siendo la segunda neoplasia más común a nivel global, en Venezuela se posiciona como la primera causa de incidencia y mortalidad en varones. “Las estadísticas son alarmantes: cada día, 11 pacientes pierden la vida y 26 son diagnosticados con esta enfermedad”, afirma.

Ante este panorama, el especialista considera que debe enfatizarse un mensaje de esperanza y optimismo: “La detección temprana es la clave para lograr la curación y revertir estas cifras. La enfermedad, si se identifica a tiempo, es vencible”.

Rompiendo el silencio

“Sabemos que hablar de chequeos puede generar dudas, pero es un acto de valentía y responsabilidad hacia ti mismo y hacia tus seres queridos”, expresó el doctor Saavedra. Este año, Movember es el momento de hablar y actuar por la salud masculina, instando a romper el silencio que históricamente ha rodeado estos temas.

La SAV hace un llamado vehemente al hombre venezolano a dejar a un lado los miedos y prejuicios, para asumir un rol proactivo en su autocuidado. Saavedra reitera que “es posible vencer la enfermedad si se logra el diagnóstico precoz, transformando el diagnóstico en una oportunidad para la vida”.

Para obtener información de interés sobre prevención y tratamiento de enfermedades oncológicas se puede visitar la página web de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV): www.sociedadanticancerosa.org/ o seguirlos en las cuentas de redes sociales: Instagram como @sociedadanticancerosavzla, X (antes Twitter) como @SAnticancerosa y en Facebook como Sociedad Anticancerosa de Venezuela-SAV.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.