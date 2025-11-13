“Movember” refuerza la importancia del chequeo urológico masculino anual

El cáncer de próstata sigue siendo la principal causa oncológica de morbilidad y mortalidad en la población masculina, una realidad que cobra especial relevancia con la llegada del onceavo mes del año y el inicio de Movember, el movimiento global enfocado en la salud que acompaña la conmemoración del Día Internacional del Hombre (19 de noviembre).

El mensaje de dicha campaña este 2025 se centra en la detección temprana, la acción proactiva y la normalización de la conversación sobre el tema. Además del cáncer de próstata, incluye otras tres áreas principales de atención en los hombres: cáncer de testículo, salud mental y prevención del suicidio.

Para combatir las preocupantes estadísticas oncológicas, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) intensifica sus esfuerzos, instando a la población masculina a normalizar la revisión anual. En una nota de prensa remitida a Runrun.es destacaron la importancia de la detección temprana

Detección oportuna: el cáncer de próstata es curable

El doctor Jorge Moanack, médico urólogo del GMSP, recalcó la necesidad de que los hombres sigan el ejemplo del “Octubre Rosa” y visiten al especialista.

“Movember es para recordarnos que, así como existe ese mes especial para promover la prevención en las mujeres, los hombres también debemos de normalizar acudir al chequeo con el urólogo anualmente, ya que el cáncer de próstata no da síntomas en sus etapas iniciales”, explicó.

El especialista enfatizó que es necesario practicar exámenes preventivos que diagnostiquen la enfermedad a tiempo, para poder tratarla y curarla sin mayores riesgos o complicaciones e insistió en que el cáncer de próstata hoy en día “también es curable si lo detectamos a tiempo”.

Protocolo de despistaje

Moanack refirió que, por ello, es obligatorio que anualmente los hombres a partir de los 45 años de edad (antes si hay antecedentes familiares) acudan al urólogo para una evaluación médica integral que incluya el tacto rectal, así como analizar en laboratorio clínico los valores en sangre del Antígeno Prostático (total, libre y la relación entre ambos: PSA libre/PSA total),cruciales para la identificación de patologías.

“Si se encuentran alteraciones en la pesquisa, hay que determinar si se trata de una prostatitis benigna o de un cáncer de próstata en progreso”, amplió el especialista. Para ello, puede indicarse adicionalmente exámenes de diagnóstico por imagen como el Eco Prostático, o una biopsia de próstata, de ser necesario.

Arturo González, gerente de comunicación y mercadeo de GMSP, indicó que el examen de Antígeno Prostático (PSA) se realiza en el laboratorio línico de la institución mediante quimioluminiscencia, un método de alta precisión.

Para estimular la participación en esta campaña de prevención masculina, durante noviembre, el GMSP ha activado precios especiales en análisis como el Perfil Prostático, que estará disponible de lunes a viernes por $25 y los fines de semana por $20.

“La evaluación médica integral es clave. Por ello, la consulta especializada y el tacto rectal, además del PSA, se incluyen como parte del protocolo clínico”, señaló el gerente. “Enfatizamos la importancia de la detección temprana para un tratamiento oportuno y efectivo, reforzando el mensaje de confianza en nuestros servicios que incluyen exámenes confiables y clínicamente comprobados para la detección de enfermedades prostáticas”, reiteró.

Para ser atendido, solicitar citas o recibir más información del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), se puede llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, escribir vía WhatsApp al 0412/0422/0414/0424/ CLINICA (2546422), y visitar la página: www.grupomedicosp.com. También se puede seguir a la clínica como @grupomedicosp en las redes sociales: Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads y en su canal de YouTube.