PNB y Saime fiscalizan hoteles en tres estados: el gremio habla de “rutina por seguridad”

Funcionarios de Migración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en conjunto con agentes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), recientemente, realizaron un operativo de inspección en hoteles de La Guaira, Miranda y Caracas.

De acuerdo con la versión oficial, el objetivo del despliegue es revisar los libros de entrada y salida de los huéspedes, verificar los datos de los empleados a través del sistema integrado de información policial y el “estatus migratorio en caso de ser extranjeros”, para así dar cumplimiento a la normativa migratoria vigente.

Este operativo se desarrolla en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar que la administración de Donald Trump mantiene en el Caribe para luchar contra el narcotráfico, mientras que desde el país se mantiene un discurso de “seguridad y soberanía”.

Aunque el operativo fue presentado como parte de los controles rutinarios de seguridad, las versiones recogidas por La Hora de Venezuela indican contradicciones y un amplio desconocimiento sobre su alcance.

“No es nuevo”, tampoco frecuente

El presidente de la Federación Nacional de Hoteles (Fenahoven), Alberto Vieira, asegura que estas inspecciones no son inéditas, aunque tampoco son frecuentes.

“El Estado se reserva estas prácticas y ya los hoteleros hemos presenciado este tipo de procedimientos, incluso en gobiernos anteriores. Cuando ocurre algo que sugiere riesgos para la comunidad, las autoridades revisan la información, sobre todo de extranjeros, y nosotros estamos en el deber de suministrarla. Ha pasado, aunque no es rutinario”, explica Vieira.

El dirigente indica que el gremio no fue notificado previamente sobre este operativo y desconoce si se extenderá a los demás estados del país. También señala que el procedimiento puede darse por cualquier cuerpo policial en compañía del Saime. “A nosotros no nos avisan, pero uno tiene los contactos para confirmar si es cierto (si son operativos reales)”, añade.

Pese a que Alberto Vieira sostiene que los operativos no son constantes, el Saime afirma que las fiscalizaciones a hoteles, nombre real del operativo, se realizan dos veces al año, de acuerdo con el manual de procedimiento interno del organismo.

Trabajadores de tres conocidos hoteles de Caracas no se refieren directamente a la fiscalización de hoteles que el representante de Fenahoven dice que son esporádicas, pero aseguran a La Hora de Venezuela que existe una obligación de reportar la información de los huéspedes extranjeros.

“Se hace un reporte diario y otro mensual que se envía, con datos de pasaporte, procedencia, método de pago y destino (origen). Es un requisito que nos auditan”, precisa una empleada que prefirió resguardar su identidad y nombre del hotel para el que trabaja.

Otro dice que es un procedimiento que lleva tiempo, sin precisar cuántos años.

Asimismo, el trabajador de otro conocido hotel caraqueño detalla que ha visto a organismos de seguridad llegar a los establecimientos de hospedaje, “pero no sabemos qué hacen porque no permiten preguntas. Llegan muchos funcionarios, entran y salen, se reúnen en hoteles, Cancillería y en La Carlota. Vienen en autobuses, pero no sabemos realmente qué hacen”.

Desconocimiento vs Saime

La falta de información sobre el operativo policial y del Saime que explican es “para detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana” alcanzan al ámbito jurídico, pues dos expertos consultados por este medio afirmaron desconocer un procedimiento similar.

“Nunca había escuchado de nada parecido. Imagino que tiene que ver con el hecho de las detenciones de extranjeros, que se han incrementado, pero no conozco más detalles del operativo”, señala un abogado que solicita el anonimato.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió el pasado 20 de agosto, que “sea quien sea el extranjero que entre a este país, sin permiso, aquí se queda. Se queda preso”.

La ONG Foro Penal contabiliza 85 extranjeros detenidos en el país, de acuerdo con su reporte del 8 de noviembre. Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón registra 37 ciudadanos extranjeros presos y 47 venezolanos con doble nacionalidad, para un total de 84.

Por su parte, la dirección de migración del Saime explica en su cuenta de Instagram que los datos recabados se envían al departamento de control de hoteles de migración para verificar que estén de forma regular en el país. Indican que con esta información pueden “identificar y controlar a los ciudadanos extranjeros que ingresan al país en calidad de migrante”.

También insisten que por medio de entrevistas a los extranjeros identifican “factores de riesgo”.

Además de las inspecciones a hoteles, la dirección de migración del estado Anzoátegui informó que están realizando inspecciones a los buques que atracan en el Puerto de Guanta.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.