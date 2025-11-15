Machado a funcionarios militares y civiles: “Bajen las armas”

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, emitió este sábado 15 de noviembre un mensaje dirigido a los funcionarios militares y civiles que aún cumplen órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.

“Bajen las armas”, dijo la líder y pidió a los agentes leales a Maduro que no vuelvan a atacar al pueblo venezolano.

Aseguró que la hora decisiva es inminente.

“La postura que cada uno asuma marcará su vida para siempre”.

Machado expuso que 30 millones de venezolanos confrontan a un régimen criminal que va de salida.

“El rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país”.

Acusó al gobierno de Maduro de mantener como rehenes a los venezolanos y a los presos políticos.

De acuerdo a Machado, la separación familiar, la persecución y el hambre forman parte de una política deliberada del oficialismo.

“Acompañen al pueblo y conviértanse en héroes, no en vergüenzas para sus familias”, expresó la líder opositora.

Puso como ejemplo el caso del dirigente político Lewis Mendoza, secuestrado en el estado Trujillo y colocó un audio de su hija.

“Ese llanto es el dolor de toda Venezuela”, afirmó.

Aseguró que la transición política ya está en marcha, por lo que pidió a los cuerpos de seguridad sumarse a lo que calificó como un proceso irreversible.

“Las decisiones que tomen retumbarán cada noche en sus conciencias”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.