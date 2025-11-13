Freedom House reporta deterioro significativo de libertad de internet en Venezuela

La organización Freedom House expuso en su informe de 2025 que la libertad en internet continúa deteriorándose en Venezuela.

El organismo, especializado en análisis de los derechos civiles y políticos, denunció que por decimoquinto año consecutivo los derechos en la web han descendido a nivel mundial.

En el caso de Venezuela y de otros países con regímenes autoritarios destacó el aumento de la censura, crecientes amenazas a la libertad de expresión y protestas masivas.

Junto a Kenia y Georgia, Venezuela experimentó uno de los deterioros más significativos este año, de acuerdo a Freedom House.

Freedom House denunció que tras las presidenciales de julio de 2024, el régimen “bloqueó sitios web de noticias independientes y plataformas de comunicación; llevó a cabo detenciones arbitrarias masivas, incluso por actividades en línea; manipuló el debate en internet mediante operaciones de influencia; e instó a los informantes a denunciar casos de disidencia a través de un mecanismo digital de quejas”.

Hitos de represión digital en el período evaluado

Freedom House reseña los datos de la ONG VE sin Filtro, que indican que más 200 dominios fueron bloqueados entre julio de 2024 y enero de 2025, incluido el que creó la oposición para publicar los resultados y las actas electorales que daban como ganador a Edmundo González. Denuncia que también se bloquearon herramientas para eludir la censura, así como plataformas de redes sociales y comunicación durante el periodo analizado.

Hasta mayo de 2025, según investigaron, 61 sitios de noticias independientes, así como plataformas como X, Signal, YouTube, TikTok y Telegram, permanecían bloqueados.

Otro hito de represión señalado por Freedom House fue la activación de la denominada “Operación Tun-Tun” para detener arbitrariamente en masa a presuntos disidentes. Señalan que las redes sociales se utilizaron “para difundir videos de arrestos y confesiones forzadas con el fin de disuadir a los venezolanos de participar en protestas antigubernamentales o expresarse en línea”.

Destacaron asimismo en el informe que cuentas de redes sociales afiliadas a funcionarios de alto rango, como Diosdado Cabello, “también expusieron públicamente la información personal de muchos críticos”.

Freedom House asegura que el gobierno venezolano continuó “manipulando el contenido en línea” mediante intentos de “difamar y desacreditar a la oposición y el uso de comportamientos inauténticos coordinados para promover narrativas progubernamentales”.

En su informe anual también reseñan la aprobación en noviembre de 2024 de la Ley Simón Bolívar, que entre otras disposiciones, impuso multas sustanciales a los medios digitales que “promuevan” medidas coercitivas o restrictivas contra Venezuela y permitió la revocación de sus licencias de operación.

Otro elemento que ven como un factor de represión digital es la activación de una nueva función en VenApp, una aplicación desarrollada por el Estado creada para recibir y atender quejas sobre la gobernanza, “que permitiría a los ciudadanos denunciar protestas políticas y otras expresiones de disconformidad ante las autoridades“.

“Aunque Apple y Google retiraron la aplicación de sus tiendas, el gobierno y sus partidarios alentaron el uso de otras plataformas digitales para informar sobre los manifestantes, y el archivo Android Package Kit (APK) de VenApp siguió estando disponible para su descarga”, precisan.



Durante el período que abarca el estudio de Freedom House también se reportaron detenciones arbitrarias de personas por supuestas opiniones disidentes en las redes sociales o en conversaciones en la plataforma de mensajería WhatsApp.

La organización también destacó el caso del activista del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por criticar en X al gobierno de Nicolás Maduro.

Un internet más controlado y manipulado que nunca

En su reporte, Freedom House expuso que al menos 57 de los 72 países evaluados arrestaron o encarcelaron a personas por su actividad en internet, un récord histórico hasta el momento.

“La combinación de censura técnica, vigilancia masiva y campañas sofisticadas de manipulación de la información limita severamente la libertad de expresión y la posibilidad de organización ciudadana en línea”, apuntó la organización en su informe.

La organización subrayó que hoy en día internet está más controlado y manipulado que nunca, y que las condiciones se deterioraron en 27 de los 72 países analizados, mientras que solo 17 registraron mejoras.

El estudio alertó sobre “la creciente manipulación de la información en línea mediante campañas estatales o partidarias, cuentas automatizadas y el uso de inteligencia artificial (IA) para difundir propaganda”.

“Incluso en democracias, el control y la manipulación aumentan: Alemania, Georgia y Estados Unidos registraron caídas en su puntuación de libertad digital, por arrestos de extranjeros, presiones sobre empresas de medios y tecnología y amenazas crecientes al activismo digital”, apuntó el texto.

Advirtieron que la próxima generación de tecnologías digitales, como la conectividad satelital y las medidas de verificación de identidad, además de la IA, podrían alterar la libertad en internet.

“Solo una acción coordinada entre gobiernos, sector privado y sociedad civil permitirá proteger la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a información veraz”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.