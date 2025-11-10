Oposición pide a EEUU revisar fin de TPS para venezolanos

La a Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expresó su preocupación por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.

A través de su cuenta en X, la PUD aseguró que con la eliminación del TPS “miles de compatriotas quedarían en situación de vulnerabilidad, tras huir por necesidad. Ser venezolano no es un delito. Ser migrante no es un delito”.

Expresamos nuestra profunda preocupación por el fin del TPS para los venezolanos en EE.UU.



Miles de compatriotas quedarían en situación de vulnerabilidad, tras huir por necesidad de nuestro pais a causa de la grave crisis humanitaria que enfrentamos.



Ser venezolano no es un… pic.twitter.com/o3iOf8fibX — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 9, 2025

La PUD exhortó a las autoridades estadounidenses a revisar la medida y a establecer, cuanto antes, un mecanismo que garantice la permanencia legal de quienes han demostrado ser ciudadanos ejemplares en las comunidades donde residen.

“Nuestro connacionales no emigraron por elección; lo hicieron porque fue la única forma de salvaguardar la vida, la integridad y el fruto de sus familias”, insistió la organización y reiteró su compromiso con la diáspora venezolana.

“Venezuela será nuestro lugar seguro muy pronto”

Los líderes de oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia también se pronunciaron por la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

“Seguimos con atención y preocupación la noticia sobre la revocación del TPS que afectará a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que en 2021 recibieron el beneficio en Estados Unidos”, expresaron ambos a través de un comunicado difundido en X.

Machado y Urrutia aseguraron que ser venezolano “no puede ser nunca más sinónimo de refugiado”. Recalcaron que la mayor protección para cada ciudadano dentro y fuera de Venezuela es “recuperar la libertad de la patria, el valor de su pasaporte y contar con un gobierno democrático que los defienda”.

Los líderes de la oposición aseguraron que “no descansarán hasta que Venezuela sea el hogar de todos y el lugar de reencuentro para millones de familias separadas por un régimen criminal”.

Sobre la protección a los migrantes venezolanos.



Venezuela será nuestro lugar seguro muy pronto. pic.twitter.com/sokCEJop9C — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 7, 2025

Este viernes 7 de noviembre venció el período de gracia establecido tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos del año 2021, sin período de adaptación ni vías alternativas inmediatas para regularización.

Con la cancelación de este beneficio, unos 250 000 venezolanos quedarían en riesgo de deportación. Sumados a los que tramitaron este amparo en 2023 -que también expiró meses atrás-, la cifra de venezolanos en riesgo de deportación aumenta a 600 000.

¿Quedan opciones para los ciudadanos?

La decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue avalada posteriormente por la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado 3 de octubre, una de las medidas adoptadas por dicho gobierno en el marco del endurecimiento de su política migratoria.

Tras una revisión de las condiciones en Venezuela, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que el país ya no cumple con los criterios para mantener el TPS.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en ese país deberían emprender su regreso a Venezuela.

Las alternativas legales que indican, persisten para evitar la deportación, son las siguientes:

Solicitar asilo político, si la persona puede demostrar persecución o riesgo de regresar.

Pedir ajuste de estatus a través de vínculos familiares, laborales o matrimoniales con ciudadanos o residentes permanentes.

Aplicar a visas humanitarias, como la U (para víctimas de delitos) o la T (para víctimas de trata). En algunos casos, presentar una moción de reapertura o apelación si hubo un proceso migratorio pendiente.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

