El Mañanero del 4 de noviembre: Trump descarta guerra con Venezuela

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

En una entrevista concedida al programa “60 Minutes” de la cadena CBS, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo “no creer” que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su Gobierno tiene planes de ataque.

“Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal“, se limitó a decir el mandatario.

Al ser consultado por si (Nicolás) Maduro tiene los días contados, fue rápido: “Diría que sí, creo que sí“.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

300 días detenido: Juicio de yerno de Edmundo González seguirá con “audiencias telemáticas”

Ipys reporta 130 casos de violaciones a la libertad de expresión en lo que va de 2025

SNTP denunció que periodistas zulianos fueron trasladados sorpresivamente a Tocorón

Lo que rompe en redes

Ya se cumplió el plazo para presentar en tribunales a los cineastas detenidos por tomar imágenes de Tocorón y todavía se desconoce su paradero. Familiares y organizaciones civiles exigen una respuesta al Estado.

DESAPARICIÓN FORZADA | #3Nov | El #31Oct a las 3:45 PM, cuatro cineastas fueron detenidos por el SEBIN. No hay información oficial de dónde están. Tienen 72 horas desaparecidos. Ya se cumplió el plazo para presentarlos en los tribunales. #LiberenALosCineastas#ElArteNoEsDelito pic.twitter.com/Azzj56CpGU — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) November 3, 2025

Azuquita pa’l café

De acuerdo a Cazadores de Fake News, Vladimir Putin no dijo que Rusia intervendrá en una eventual invasión en Venezuela.

No es cierto que Vladimir Putin dijo que Rusia se verá “en la obligación de neutralizar" una intervención de Estados Unidos en Venezuela



Rusia ha rechazado el despliegue naval de EE. UU., pero las declaraciones no vinieron directamente de Putin:https://t.co/Dq6BgDuhFI pic.twitter.com/8Hb3SzQSsU — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) November 3, 2025

La ñapa (recomendamos…)

