Maduro figura como “depredador de la prensa” en reporte especial de RSF

Reporteros sin Fronteras (RSF), en el marco del Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, publicó este viernes 31 de octubre una lista de 34 “depredadores” de la prensa entre los que figura el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Las personas señaladas en el documento, según explica Reporteros sin Fronteras, “atacaron violentamente a periodistas y el derecho a la información”, durante el año 2025, destacó hoy RSF, organismo con sede en París.

Fueron incluidos en el reporte como “depredadores de la prensa” el nicaragüense Daniel Ortega, el argentino Javier Milei, el israelí Benjamín Netanyhahu, Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, el turco Recep Tayyip Erdogan, el bielorruso Alexander Lukashenko, el húngaro Viktor Orbán, el serbio Aleksandar Vucic y el eslovaco Robert Fico.

También figuran el magnate Elon Musk, el príncipe saudí Mohammed bin Salman y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

RSF destaca que los líderes señalados tienen «un odio compartido hacia la libertad de prensa. Sus armas difieren, pero sus objetivos convergen: silenciar las voces independientes y pisotear el derecho a la información. Asesinato, encarcelamiento, descrédito, propaganda, ejércitos de troles… todos estos son medios para imponer el silencio».

El Día Internacional para poner fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas se celebra el 2 noviembre desde que la ONU estableció esa fecha en 2013, en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí.

El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay 80 páginas digitales de noticias bloqueadas por las compañías de teléfonos.

«El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono», indicó la SIP en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General.

También, denunció que hay al menos 18 periodistas y trabajadores de medios detenidos en Venezuela «como parte -advirtió- de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración».

Advirtieron de igual forma que se teme un “aumento de la represión y la violación de los derechos civiles”, tras la decisión del gobierno de decretar el estado de conmoción exterior como respuesta a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.