ULA y Fapuv exigen liberación de médico y profesor Pedro Fernández

La Universidad de Los Andes (ULA) y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) exigieron la liberación del médico y profesor Pedro Fernández, detenido el pasado 20 de octubre.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Consejo Universitario de la ULA expresó su rechazo contra la violación de los derechos del profesor Fernández quien fue “violenta y arbitrariamente detenido en un establecimiento de salud de la ciudad de Mérida, por hombres encapuchados y armados, lo cual constituye un hecho ilegal y ominoso que vulnera la dignidad y los derechos humanos de este profesional de la salud”.

La ULA expresó su preocupación por la creciente agresión y violencia sistemática en contra de algunos sectores de la sociedad, miembros de la comunidad universitaria, especialmente profesores y estudiantes.

Por tales razones, el Consejo Universitario Universidad de Los Andes exige a los órganos competentes la inmediata liberación del Doctor Pedro Fernández, el cese de la persecución a los ciudadanos por el solo hecho de pensar distinto y de expresar su desacuerdo; también exige el respeto y garantía de los derechos humanos del profesor, en especial su derecho a la salud, pues requiere de una alimentación especial y del suministro de un tratamiento específico continuo.

Por su parte, la Fapuv rechazó la detención del urólogo y directivo del Colegio de Médicos de Mérida. “¡Exigimos su libertad inmediata y plena!”, se lee en el post.

Rechazamos la detención del profesor universitario Pedro Fernández, excelente urólogo y directivo del Colegio de Médicos de Mérida, detenido por encapuchados en el Centro Clínico de Mérida, de donde fue sacado a la fuerza el 20-10-25. ¡Exigimos su libertad inmediata y plena! pic.twitter.com/g5HqvOlG5F — FAPUV (@FAPUV) October 21, 2025

Reacciones a la detención del médico

Activistas y organizaciones de derechos humanos reaccionaron ante la detención arbitraria de Pedro Fernández.

Un Mundo sin Mordaza indicó que Fernández fue arrestado por cuerpos de seguridad del régimen. Testigos narraron al canal NT24 que la detención se practicó en el propio sitio de trabajo del urólogo, el Centro Clínico Marcial Ríos, al mediodía de este lunes 20 de octubre, un día después de que el país fuera noticia por la canonización de dos santos venezolanos.

La ONG Aula Abierta reveló que Fernández es docente adjunto de la materia de Técnicas Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes.

“Desde Aula Abierta estamos atentos a este hecho y reiteramos el respeto a los derechos humanos de las y los universitarios”, expresaron.

Por su parte, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) destacó en un comunicado que Fernández es reconocido “por su labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios”.

El comité exigió al Estado venezolano informar de inmediato “el paradero, estado de salud y condiciones de reclusión” del doctor Fernández, así como garantizar su integridad física y psicológica, el acceso a abogados de confianza y comunicación con su familia.

Esposa clama por su liberación

Yecci López, esposa del profesor, exigió su inmediata liberación. Detalló que es un paciente bariátrico, por lo que necesita alimentación y suplementación adecuados para su bienestar físico.

López afirmó que Fernández es padre de familia y ejemplo para la sociedad. Indicó que se desconocen las razones por las cuales detuvieron al médico, que cuenta ya con más de 20 años de servicio en el estado Mérida.

Mensaje de la esposa del Profesor de la ULA Pedro Javier Fernández, directivo del Colegio de Médicos de Mérida y conocido urólogo del Centro Clínico MRM, detenido al tratar de subir a su auto por encapuchados del SEBIN que se lo llevaron encañonado. ¡Exigimos su libertad plena! pic.twitter.com/oIxPuKzXBa — FAPUV (@FAPUV) October 21, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

