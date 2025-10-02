“Las luces no tapan la oscuridad de un régimen que encarcela”: Rechazan encendido de “Navidad” desde el Helicoide

Partidos políticos, dirigentes, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos rechazaron el encendido de “Navidad” desde el Helicoide, el centro de reclusión en Caracas de decenas de presos políticos.

El acto, que contó con un show de luces y fuegos artificiales, se desarrolló cumpliendo las órdenes de Nicolás Maduro de dar inicio de manera anticipada a la Navidad en el país.

La tolda naranja consideró que el “triste espectáculo” demuestra “una vez más” el “sadismo” del gobierno.

“No solo allí han cometido y cometen los crímenes más atroces de nuestra historia, sino que lo celebran y se ufanan de ello”, posteó el partido en su cuenta en X.

Expresaron también que la única celebración posible en Venezuela es “cuando liberen a cada preso político de ese centro de torturas”, cuando se anuncie el cese de su funcionamiento y sus puertas sean abiertas “como un centro para la memoria histórica de los crímenes cometidos por la dictadura chavista”.

Este triste espectáculo que ha montado la dictadura de Nicolás Maduro en el centro de torturas El Helicoide demuestra una vez más su sadismo: No solo allí han cometido y cometen los crímenes más atroces de nuestra historia, sino que lo celebran y se ufanan de ello.



A cada preso… pic.twitter.com/mNWzMTHSV8 — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) October 2, 2025

Por otra parte, el diputado a la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Henrique Capriles, calificó el hecho como “bárbaro e inhumano”.

“Lamentable show de fuegos artificiales desde el Helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos INOCENTES injustamente encarcelados por pensar distinto”, expresó.

El excandidato presidencial también lo calificó como una “burla a las familias que sufren día tras día” y como “un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto”. Insistió en la libertad de todos los encarcelados por razones políticas.

Lamentable show de fuegos artificiales desde el Helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos INOCENTES injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos!



Esto es una nueva burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos… pic.twitter.com/iSQl1BoY0Z — Henrique Capriles R. (@hcapriles) October 2, 2025

Por su parte, el historiador Elías Pino Iturrieta posteó en su cuenta de X que “Exhibir el Helicoide como símbolo navideño es una afrenta grosera e inaceptable”.

Exhibir el Helicoide como símbolo navideño es una afrenta grosera e inaceptable. — Elías Pino Iturrieta (@eliaspino) October 2, 2025

Al respecto, la ONG Provea recalcó que El Helicoide ha sido denunciado como uno de los centros de tortura más grandes de Venezuela.

A través de un video afirmó que las víctimas que sobrevivieron a su oscuridad siguen exigiendo su cierre.

“La tortura forma parte de un patrón sistemático de represión, alertado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela”, recordó.

El Helicoide ha sido denunciado como uno de los centros de tortura más grandes de Venezuela.



Las víctimas que sobrevivieron a su oscuridad siguen exigiendo su cierre.



La tortura forma parte de un patrón sistemático de represión, alertado por la Misión Internacional de… pic.twitter.com/bP9qnueoMx — PROVEA (@_Provea) October 2, 2025

Desde la cuenta de derechos humanos de Vente Venezuela también fijaron posición sobre el hecho: “Brillos en el cielo mientras, debajo, hombres y mujeres son humillados, torturados y alejados de sus familias. No hay Navidad posible en medio del dolor. No hay luces que tapen la oscuridad de un régimen criminal que encarcela, persigue y tortura. No más injusticias, Venezuela será libre”.

De centro comercial a “casa de torturas”

En noviembre de 2022, la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas denunció que dentro del Helicoide se han cometido “actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos”. En el informe, indicaron que este edificio de la década de 1950, construido originalmente como centro comercial en el centro de Caracas, alberga oficinas administrativas y celdas de detención, “pero carece de las instalaciones básicas de higiene, saneamiento y recreo necesarias para funcionar como cárcel”.

“El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ocupa dos plantas del edificio, y la planta inferior alberga la mayoría

de las celdas de detención, incluidas las utilizadas específicamente para castigar y torturar a los detenidos”, se lee en el documento.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

