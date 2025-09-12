Tras reunión con la CPI, venezolanos levantaron huelga de hambre

Tras doce días en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), los cuatro venezolanos anunciaron el fin de su protesta, luego de haber sido recibidos en una reunión confidencial por representantes de la Fiscalía del tribunal internacional.

La acción, iniciada el 31 de agosto por miembros de la plataforma JAUJ (Juventud Activa Venezuela Unida), se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica en nombre de los presos políticos, desaparecidos, asesinados y perseguidos por el régimen venezolano. Laura García, vocera del grupo, leyó un comunicado en el que se reafirmó el compromiso de seguir luchando por justicia y dignidad para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

“Lo hicimos en el nombre de los presos políticos, de los desaparecidos, de los asesinados, de los perseguidos y de las familias que aún buscan respuesta y de todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, dijo García.

La vocera del grupo afirmó que fueron recibidos en una reunión de confidencialidad a favor de las víctimas en donde se les confirmó que “la Fiscalía y la CPI continúan avanzando en sus investigaciones. Se reconoció nuestro reclamo legítimo”.

⚠️SE LEVANTA LA HUELGA DE HAMBRE⚠️

Durante la reunión con la Fiscalía, se confirmó que las investigaciones sobre Venezuela continúan activas y que los huelguistas, junto con otros actores de la sociedad civil, serán incorporados a canales de comunicación existentes para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas en este proceso histórico.

David Cáceres, uno de los líderes del movimiento, destacó que la CPI reconoció la legitimidad del reclamo y que se abrirán espacios de diálogo más directos entre la sociedad civil venezolana y el tribunal. “La Corte nos aseguró que Venezuela no está olvidada”, afirmó.

La protesta, que duró más de 288 horas, recibió el respaldo de organizaciones dentro y fuera del país, y logró visibilizar ante la comunidad internacional la urgencia de actuar frente a la impunidad en Venezuela.

La CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2017, y desde entonces, víctimas, activistas y organizaciones han denunciado la lentitud del proceso. Esta huelga de hambre se suma a una larga cadena de acciones que buscan acelerar la justicia internacional frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

