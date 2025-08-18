Bolivia cierra dos décadas de hegemonía de izquierda y se encamina a segunda vuelta histórica

Bolivia puso fin a casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder, tras las elecciones generales celebradas este domingo. Por primera vez en la historia democrática del país, habrá una segunda vuelta presidencial, luego de que ningún candidato alcanzara la mayoría suficiente para imponerse en primera instancia.

De acuerdo con el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 95,41 % de las actas computadas, el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera la contienda con 32,14 % de los votos. En segundo lugar se ubica el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, con 26,81 %. Ambos se medirán en el balotaje del próximo 19 de octubre.

El MAS, que gobernó Bolivia desde la asunción de Evo Morales en 2006 y bajo la continuidad de Luis Arce desde 2020, sufrió una derrota histórica. Su candidato, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, apenas obtuvo 3,16 % de los sufragios, un resultado que amenaza con dejar al partido sin protagonismo político tras 20 años de hegemonía. Según la normativa electoral, un partido debe superar el 3 % para mantener su personería jurídica.

La jornada transcurrió de manera pacífica, según las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, aunque no estuvo exenta de incidentes, como la agresión sufrida por el senador Andrónico Rodríguez en el Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Morales.

El empresario Samuel Doria Medina, tercero en las preferencias con 19,86 %, reconoció su derrota y anunció su respaldo a Paz Pereira para la segunda vuelta. Morales, inhabilitado como candidato, promovió el voto nulo y acusó al gobierno de preparar un fraude, aunque sus denuncias no prosperaron.

El presidente saliente, Luis Arce, aseguró haber garantizado un proceso “pacífico y transparente” y prometió un traspaso democrático el próximo 8 de noviembre.

Con los resultados preliminares, Bolivia enfrenta un cambio de ciclo político tras 20 años de predominio del MAS. El futuro Ejecutivo será encabezado por un liderazgo de centro, con Paz Pereira, o por la derecha, con Quiroga, en lo que marca un viraje significativo en la historia reciente del país.

¿Qué dicen los candidatos?

El candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, vencedor de la primera vuelta, agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que Bolivia demanda no solo un cambio de gobierno, sino una transformación profunda en el sistema político. En sus primeras declaraciones, subrayó su compromiso con una lucha frontal contra la corrupción y defendió la necesidad de construir un proyecto abierto, inclusivo y orientado a todos los bolivianos.

Paz llamó a sus seguidores a proteger los votos y encarar la segunda vuelta con honestidad, advirtiendo que “aún no se ha ganado nada”. Insistió en que la transparencia es clave para fortalecer la democracia y evitar dudas sobre un eventual futuro gobierno. También destacó la importancia de estabilizar y reorientar la economía, de manera que los beneficios lleguen a la población y no se concentren solo en el Estado.

El aspirante del Partido Demócrata Cristiano sostuvo que el resultado electoral refleja el anhelo de los ciudadanos por un cambio de rumbo. “Este no es un triunfo personal, sino una señal de que el pueblo boliviano quiere un nuevo sistema político que represente mejor sus necesidades”, expresó Paz, quien buscará consolidar apoyos de cara al balotaje del 19 de octubre.

Por su parte, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga celebró los resultados preliminares de las elecciones generales en Bolivia y aseguró que “una larga noche de dos décadas terminó”, en referencia al fin del ciclo de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

En un discurso ofrecido en La Paz, acompañado de su compañero de fórmula Juan Pablo Velasco, Quiroga afirmó que el gran reto para el próximo gobierno será estabilizar la economía boliviana, golpeada por la falta de dólares, la escasez de combustibles y la inflación más alta en décadas. Asimismo, felicitó a Paz por su desempeño electoral y sostuvo que “hoy ganó la democracia”.

El líder opositor destacó que, de llegar al poder, no otorgará impunidad, pero tampoco gobernará con afán de venganza. Quiroga, que ya fue presidente entre 2001 y 2002 tras la renuncia de Hugo Banzer, se presenta como la alternativa de la derecha en este proceso electoral, en contraste con la propuesta de centro representada por Paz Pereira.

