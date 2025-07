Expulsión vs. retórica chavista: qué implicaciones tendría salida de Oficina del Alto Comisionado

La declaratoria de “persona non grata” contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, por parte de la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo no pasa, de acuerdo con miembros de ONG, de ser una “retaliación política” por el informe que presentó sobre el agravamiento de las violaciones a las garantías fundamentales en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024