La Conversa | José Guerra: “Esta es la peor crisis cambiaria que ha tenido Venezuela”

El pasado lunes 2 de junio, el economista y ex diputado de la Asamblea Nacional José Guerra se hizo viral en las redes sociales con un video donde explicaba por qué es imposible acabar con el dólar paralelo en Venezuela.

A juicio de Guerra mientras el Banco Central de Venezuela (BCV) no satisfaga la demanda de divisas de las personas, el mercado negro seguirá existiendo, independientemente que detengan a quienes se encargan de operar las páginas web donde se refleja la tasa de cambio paralela.

¿Logró el gobierno torcerle el brazo al dólar paralelo? fue el tema de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este 3 de junio, donde Guerra participó como invitado especial y además estuvieron Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.

A juicio del experto en materia económica, de todas las crisis cambiarias que ha tenido Venezuela, la del presente es la peor.

“No ha habido un momento más crítico que después del 27 de mayo a partir de la expiración de la licencia de Chevron porque estás quitando el 35% de los dólares que entran al mercado, el riesgo país es infinito”.

Según Guerra, esta hecatombe cambiaria es peor que la de 1994, porque en aquel entonces la industria petrolera estaba de pie, hoy se encuentra deteriorada, bajo un régimen de sanciones y con una exportación que llega a lo sumo a 750 mil barriles diarios.

El economista expuso que la administración de Nicolás Maduro no ha logrado torcerle el brazo al dólar.

“Más bien la moneda americana le está torciendo el cuello al gobierno”.

Guerra sentenció que hasta septiembre del año pasado, el régimen madurista logró estabilizar la tasa de cambio porque el BCV proveía reservas internacionales al mercado y satisfacía la demanda de dólares.

“Pero a partir de octubre la inflación empezó a marcar dos dígitos, 14% ese mes y 20% en noviembre y como es costumbre el BCV volvió a su política de ocultar las cifras. La tendencia inflacionaria hizo que la gente empezara a demandar más dólares para protegerse”.

El economista señaló que en Venezuela no se ha acabado el control de cambio.

“Claro que existe, porque el BCV no le vende a todo el mundo, el BCV discrimina y el que no consigue por la vía oficial tiene que buscar los dólares por otro lado. 50% de los dólares en el mercado van al Banco de Venezuela”.

Sentenció que Venezuela está signada por los controles de cambio.

“En 2010 encarcelaron a personas responsables de las casas de cambio, eso no hizo que el dólar dejara de moverse. Ahora sucede algo similar, las páginas web no influyen en el precio del dólar, el paralelo aparece porque hay una oferta que no cubre la demanda. Lo que pasa es que hay que cumplir una narrativa de echarle la culpa a otro, esa película ya la hemos visto.

Lo que va a suceder es que el mercado se va a ir ajustando y va a aparecer otra referencia más visible”.

Batiz informó que hay más de 20 personas detenidas vinculadas a páginas web donde se exponía el precio diario del dólar paralelo.

Control de precios es mala respuesta

A juicio del ex parlamentario, el control de precios que ha asomado el gobierno para atacar el incremento de la moneda estadounidense es una pésima apuesta.

“Eso no evita la devaluación, porque el dólar oficial está sufriendo un incremento tanto como el paralelo, la tasa de cambio oficial ha aumentado 170% de junio del año pasado hasta el presente”.

Según el analista, un control de precios puede traer como consecuencia no sólo escasez de dólares sino también de productos.

“¿Cómo se controla un precio cuando estás devaluando constantemente? Lo que podemos hacer es volver a la Venezuela de las colas de dos kilómetros para comprar un producto y de los bachaqueros”.

Guerra indicó que actualmente la incertidumbre es el común denominador en el mercado cambiario venezolano.

“Hay una situación de angustia y ansiedad. La gente convive con el dólar en la cabeza porque eso es lo que está dominando el mercado, el empresario o la personas que quieran sobrevivir a la crisis deben tener financiamiento y la única manera es teniendo dólares”.

El economista dijo que las sanciones económicas también conspiran a favor de la crisis económica.

“Eso ha fracturado a la política venezolana, hay personas que creen que mientras más sanciones generales, el gobierno estaría dispuesto a negociar una salida, yo no estoy de acuerdo, creo que eso genera mayor asfixia para el pueblo, no es igual venderle petróleo a Estados Unidos que a China con un descuento de 15 dólares por barril”.

A juicio de Guerra, sin financiamiento internacional es imposible lograr la estabilización económica.

“El BCV podría por ejemplo reunirse con la banca y las casas de bolsa que subastan los dólares, eso inhibiría la demanda y otorgaría mayor estabilidad al mercado, no es una solución definitiva pero le da transparencia al problema, habría también que eliminar el IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras), el asunto es que no se si el gobierno tiene la voluntad política para ello”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.