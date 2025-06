En un año los precios de los alimentos en Venezuela han aumentado 247,03%

El más reciente informe del Observatorio de Gasto Público (OGP)de Cedice Libertad revela que la variación de precios interanual (mayo de 2024 frente a mayo de 2025) fue de 238,33% en moneda nacional, mientras que en dólares fue de 28,03%. En lo que respecta específicamente a los alimentos, ese aumento fue de 247,03% en bolívares y 30,21% en dólares.

El mismo reporte precisa que en el mes de mayo de 2025 la inflación en Venezuela se ubicó en 22,5% en bolívares y en 7,22% en dólares. El rubro más inflacionario también fue el de los alimentos, con un incremento de 24,21% en moneda y 10,1% en moneda extranjera.

Para el 30 de mayo, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia alcanzó el valor de 70 078,17 Bs/mes, lo que representa un incremento de 22,5% en el mes.

“Este nivel de consumo exige 5,6 salarios integrales de Bs 12 490,4 es decir, poco menos de un salario integral y medio por semana. La misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 726,28 US$/mes, lo que representa un incremento de 7,22% en mayo”, explicó el informe.

Por ciudades, Caracas sigue siendo la más cara de Venezuela, ya que la “Cesta Cedice” llegó en mayo a Bs. 79 754,91 y a US$ 838,88. En Maracaibo, la misma cesta se ubicó en Bs. 69 048,94 y en USD 694,68. Valencia reportó indicadores entre Bs. 61 430,61 y US$ 645,28.

El consumo promedio por rubros en bolívares y dólares promedio fue en mayo de 2025 de:

Alimentos: 28 388 Bs, 302,03 US$

Restaurantes: 3180, 49, Bs, 33,37 US$

Servicios: 23 252,23 Bs, 241,34 US$

Recreación y esparcimiento: 4372,26 Bs, 45,83 US$

Perfumería y cuidado personal: 5429,79 Bs, 56,94% US$

Transporte: 4454,72 Bs, 46,76 US$

Inflación en mayo por rubros

Alimentos: 24,21% Bs, 10,1%% US$

Restaurantes: 23,95% Bs, 4,17%% US$

Servicios: 23,44% Bs, 7,26% US$

Recreación y esparcimiento: 19,94% Bs, 6,79 US$% Perfumería y cuidado personal: 22,27% Bs, 5,68% US$ Transporte: 9,8% BS, -4,95% US$

Inflación anualizada por rubros

Alimentos: 247,03% Bs, 30,21% US$

Restaurantes: 204,68% Bs, 16,7% US$

Servicios: 246,49% Bs, 31,31 %US$

Recreación y esparcimiento: 189,4% Bs, 10,79% US$

Perfumería y cuidado personal: 199,36% Bs, 14,64% US$

Transporte: 282,49% Bs, 46,66% US$

¿Cómo controlar el fenómeno inflacionario?

El equipo de investigadores del OGP de Cedice Libertad estima que, para controlar de manera sostenida el fenómeno inflacionario en Venezuela, resulta fundamental garantizar la independencia del Banco Central, “permitiéndole ejercer plenamente su mandato constitucional de preservar la estabilidad del poder adquisitivo del bolívar”.

“En este sentido- prosigue el equipo- la política monetaria debe orientarse a la supervisión rigurosa de la oferta de dinero, condición indispensable para frenar la inflación y viabilizar un sistema de cambio libre. Además, se recomienda evitar intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario, ya que distorsionan la tasa de cambio oficial publicada y generan señales erróneas para la economía”, consideraron.

El equipo del OGP además recomienda adoptar políticas que incentiven la empresarialidad, de modo que se dinamice la actividad económica, se fortalezcan los ingresos fiscales de forma indirecta y se promueva la formalización empresarial.

“Esta política debe ir acompañada de una reestructuración del Estado orientada a hacer más eficiente el gasto público, lo cual también contribuirá a reducir la carga burocrática que enfrentan los ciudadanos y los costos que dificultan la creación y formalización de las empresas en el país”, finalizó el OGP de Cedice Libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.