Para el politólogo Jesús Castellanos Vásquez, aunque cuente con las mismas autoridades, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es el mismo de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.

A juicio del experto en temas electorales, hasta ese día había un compromiso de respetar los lineamientos mínimos estipulados en la Constitución nacional y los acuerdos de Barbados.

“Pero ahora se perdieron las formas, el CNE cumplió con las auditorías electorales hasta el 28J”, consideró.

Castellanos fue el invitado a la edición 51 de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que llevó por título ¿Qué hay detrás de las elecciones del 25 de mayo en Venezuela?, en donde también participaron Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de TalCual.

Castellanos indicó que las venideras elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo serán meramente para participar.

“Esto quiere decir que es una elección donde no se va elegir, eso va a significar que la gente va a acudir a participar, algo propio en los autoritarismos cerrados”, sostuvo.

El politólogo dijo que la mayoría de los venezolanos se preguntan por qué el gobierno insiste en efectuar un proceso donde de antemano se conocen los eventuales resultados.

“Aunque algunos desestimen la idea, ellos sí requieren legitimidad porque una parte importante del oficialismo dejó de votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela el 28J. El 28J fue la debacle definitiva para el PSUV y eso no es menor. Ante eso, ellos tienen que instrumentar otras formas, un proceso medianamente plural, necesitan la participación de partidos judicializados y candidatos habilitados de manera exprés”, explicó.

Castellanos sostuvo que la decisión de partidos como Un Nuevo Tiempo (UNT) y de políticos como Henrique Capriles Radonski de participar significa un quiebre para la oposición: “Me asombra cómo Capriles participa en un sistema electoral totalmente anticonstitucional”.

El experto aseveró que una hipotética elevada abstención el 25M también es peligrosa.

“Una elección sin condiciones estaría generando el marco para procesos electorales futuros que sean en los mismos términos y allí aparece la figura del Estado comunal”, advirtió, al tiempo que opinó que la defensa de los escasos espacios es otra alerta del lado de la oposición democrática.

“Si algo teníamos los venezolanos era un sistema automatizado funcional. Un sector de la oposición democrática defiende la tesis de votar siempre y es algo discutible, lo cierto es que no votando se está creando una especie de cultura de no participación, de abstención y a eso se le suma la no movilización”, dijo.

El politólogo manifestó que es peligroso avalar un proceso electoral en los términos actualmente planteados, pero que la oposición no haga nada al respecto también es perjudicial: “La gente está dispuesta a no participar el 25M, pero por ejemplo, ante un evento de posible reforma constitucional, podría haber una motivación distinta”.

Opacidad y desinformación

Amaya indicó que este 29 de abril comenzó la campaña electoral de cara al 25M con un CNE en silencio y sin canales de comunicación.

“El CNE tiene problemas con sus propios voceros, primero aparecía Elvis Amoroso, después Carlos Quintero y ahora es Aime Nogal. Ha optado por manejar el tema informativo al mínimo posible”, señaló.

Castellanos se preguntó si en esta oportunidad -a diferencia del 28J- el CNE publicará los resultados desagregados en las regiones.

“De repente dan resultados generales y ya. El asunto es que antes había al menos un barniz de institucionalidad y democracia, después del 28J parece que eso se acabó”.

Batiz alertó que hasta ahora nadie sabe quienes votarán en el estado creado por el chavismo denominado Guayana Esequiba.

“¿Cuántos electores hay en Guayana Esequiba? Cambiaron inconsultamente a votantes de un lugar a otro. Esta elección está cubierta con un manto de enorme opacidad y es una violacion absoluta a los derechos humanos”, dijo Castellanos.

El politólogo aseguró que, pese a los constantes golpes a la democracia, todavía quedan en Venezuela formas de resistencia.

“La sociedad está diluida. En el caso del Zulia, es distinto un gobierno chavista a uno de oposición, las condiciones de vida de sus habitantes varían sustancialmente y por eso la gente tiende a participar. A pesar del marco represivo hay una sociedad civil preocupada e insistiendo como el caso de las universidades, la iglesia católica y las academias”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.