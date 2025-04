Christian Méndez: De deportista destacado en Delta Amacuro a preso político

Christian Méndez no se salvó de la ola de detenciones arbitrarias desencadenadas antes y después de la toma de posesión de Nicolás Maduro. El 13 de enero, en horas de la tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Delta Amacuro, estado Tucupita, llegaron al lugar donde entrenaba Méndez y, sin mediar palabras, se lo llevaron detenido.

Según detalla María Méndez, madre de Christian, el 9 de enero opositores en Delta Amacuro protestaron en rechazo a la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial. Aunque el entrenador no estaba protestando, testigos afirman que pasó por el lugar y se detuvo a grabar con su teléfono celular todas las incidencias de la marcha.

“Tucupita es un pueblo muy pequeño y las calles son literalmente pequeñas. Cuando se formó el problema, él quedó en medio de la concentración, del bullicio, de los que estaban tirando piedras y de los colectivos que lanzaban tiros al aire. Hay videos donde se evidencia que Christian sí estuvo grabando, pero él no estuvo incitando al odio ni, faltándole el respeto a nadie”, detalló María Méndez.

Cuatro días después de esa protesta, Christian Méndez, de 34 años, se encontraba en el Malecón de Manamo con un grupo de aproximadamente 70 personas, quienes hacían sus entrenamientos funcionales como todas las tardes.

El deportista ya está próximo a cumplir cuatro meses detenido. Desde entonces ha permanecido en una comandancia policial en el estado Delta Amacuro sin derecho a defensa privada. Este es un patrón común que se aplica a los presos políticos en Venezuela: se les obstaculiza designar a sus abogados de confianza y se les imponen defensores públicos. De hecho, a finales de marzo, un grupo de familiares de presos políticos consignó ante la Oficina del Coordinador Residente de la ONU, en Caracas, un documento en el que denunciaron esta situación.

La última vez que su madre pudo verlo fue el 3 de abril durante su presentación. Asegura que no lo han golpeado, pero que “nadie puede estar bien si está preso”.

Al entrenador personal y fundador y líder del movimiento deportivo “Rompe tus límites” se le acusa de incitación al odio, lesiones personales graves, terrorismo y agavillamiento, según el escrito acusatorio de la Fiscalía 99 de Delta Amacuro.

Christian es oriundo del estado Guárico, pero prefirió echar sus raíces en Delta Amacuro. Después de volver de Perú, se dedicó a entrenar de manera profesional y cada día, más y más personas se han sumado a su movimiento deportivo, el cual ya cuenta con más de 200 personas que entrenan a diario y miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

Según su mamá, Christian ha participado en varios torneos de entrenamientos funcionales en distintos estados del país y ha sido ganador de varias medallas.

“Mi hijo no fuma, no bebe, no tiene antecedentes penales, es cristiano, es una persona de casa que solo se ha dedicado a la salud y el bienestar de todos”, sumó.