Carlos Julio Rojas cumple 10 meses en El Helicoide en condición de hacinamiento y sin derecho a juicio

Su esposa, Francy Fernández, declara que “merece ser liberado de inmediato” y que no merece estar en esas condiciones

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

El periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, este 15 de febrero, cumple 10 meses detenido en El Helicoide. Rojas fue detenido por presuntos colectivos en el centro de Caracas mientras estaba con su esposa, Francy Fernández.

En una entrevista para RunRunes, Fernández afirmó que “No merece estar ahí y debería estar en su casa porque no es un delincuente”.

Fernández añadió que su esposo se encuentra en condiciones de hacinamiento, puesto que está en una celda con 13 personas más y durante estos meses no ha tenido derecho a juicio y tampoco a una defensa privada, como el resto de las personas detenidas por razones políticas.

“Él ha sido sometido a diferentes castigos. En una oportunidad pasé 22 días sin ver a Carlos, creo que lo castigaron porque ofrecí declaraciones en una vigilia que hicimos al frente de El Helicoide”, afirmó su esposa.

“Está detenido por ayudar a la gente”

Desde que está detenido, Rojas ha sufrido afecciones de salud que no han sido atendidas y también le han quitado sus pertenencias. Además, de que lo están acusando por crímenes que no cometió, comentó su esposa.

“Carlos era un defensor del derecho de la propiedad privada en el centro de Caracas. Él constantemente denunciaba lo que estaba sucediendo en sus redes sociales. Lo detuvieron por ayudar a la gente”, reiteró Fernández.

Sospecha que el día que lo detuvieron lo estaban siguiendo. “Salimos de la casa para comprar la manguera del carro y no había pasado mucho tiempo cuando fuimos interceptados por hombres con capuchas negras”, explicó a RunRunes la esposa del periodista.

Para ella, ha sido “complejo y sumamente difícil” sobrellevar la situación. “No me gusta esta vida que me tocó vivir desde hace 10 meses”.

Expresó con sentimiento que para ella, “Carlos es una persona que es pareja todo el día”. Está para ella cuando lo necesita y que es quien resuelve problemas en la casa. “Es una persona que está muy presente en todo, para ayudarme, para ayudar a su familia y a la comunidad”, agregó.

El caso de Carlos Julio Rojas está documentado en el informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual fue respaldado por ocho instancias más. Amnistía Internacional exigió su liberación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas cautelares a su favor, sin embargo, el Estado venezolano no ha acatado.

No es la primera vez que Rojas es detenido, es la tercera vez. Su esposa alegó que “es víctima de esta política de Estado contra los defensores de derechos humanos”.

“Pido su liberación porque él no merece estar encerrado. Es inocente e informar no debería ser considerado un acto terrorista”, sentenció Francy Fernández.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.