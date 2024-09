Tarek William Saab sostiene orden de aprehensión contra Edmundo González y su abogado responde

Tarek William Saab, fiscal general, aseguró este jueves, 5 de septiembre, que la orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se mantiene.

En una conferencia, desde la sede del Ministerio Público (MP), ratificó que González Urrutia se debe de presentar ante el organismo. Dicha confirmación llegó después de que se reuniera con el abogado del candidato, José Vicente Haro.

González Urrutia, quien según las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgadas por la oposición venezolana habría ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha sido citado en tres ocasiones por el MP, pero no asistió a ninguna. Esta ausencia llevó a la emisión de una orden de detención.

El 4 de septiembre, el representante legal de González Urrutia, José Vicente Haro, presentó una carta, ante el MP, en la que argumenta la falta de fundamento jurídico para una sanción penal contra su cliente.

Haro subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia y las garantías procesales, afirmando que estas no se han observado en el proceso.

El fiscal calificó la carta como un intento de deslegitimar la autoridad del MP y mencionó que esta instancia tiene la facultad de citar a cualquier persona sujeta a investigación.



Horas después de las declaraciones del fiscal, el abogado del candidato opositor, José Vicente Haro, fue interrogado por medios de comunicación y señaló que pusieron palabras en su boca que él no dijo.

“Que pongan en mi boca palabras que yo no he dicho, lamento que haya sido así. Todos son testigos de las horas que pasé en el Ministerio Público, precisamente para tratar de explicar el contenido de la carta, por los derechos de Edmundo González Urrutia y por los derechos de la señora Mercedes González, por los derechos de los venezolanos y, en general, para que existan garantías para que él pueda compadecer”.

Haro añadió que las declaraciones del fiscal no se compadecen con las garantías que deben existir para que el candidato asista al Ministerio Público.

“Si él en el futuro quisiera comparecer, lo cual no está planteado porque no hay garantías, lo hará debidamente asistido por mi persona, pero eso no está planteado. ¿Por qué no está planteado? Porque las declaraciones del fiscal general de la república lamentablemente no abonaron nada para él. En lugar de crear confianza y garantías a la opinión pública nacional e internacional para que pueda compadecer, lo que hizo fue atribuirle más delitos”, enfatizó la defensa de González Urrutia.