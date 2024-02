Fiscalía confirma privativa de libertad para la activista Rocío San Miguel - Runrun

Este miércoles, 14 de febrero, El fiscal general designado por la extinta constituyente cubana, Tarek William Saab, confirmó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

A través de una rueda de prensa, Saab señaló que la medida fue dictada por el Tribunal 2° Contra Terrorismo durante una audiencia en la que San Miguel fue señalada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.

El fiscal explicó que la audiencia de presentación fueron presentados cinco personas que, «luego de las investigaciones preliminares aparecen involucrados en la trama conspirativa Brazalete Blanco».

William Saab también confirmó que otras cuatro personas (familiares de San Miguel) que actuaron en la supuesta conspiración, «fueron presentadas y se les otorgó una medida cautelar menos gravosa, consistente en la presentación periódica al tribunal de la causa».

Saab ratificó que en el caso José Gonzales De Canales Plaza, expareja de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, se acordó medida de privación de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación tergiversación de las desapariciones. San Miguel permanecerá recluida en la sede del Sebin del Helicoide y Canales Plaza, en la Dgcim de Boleíta.

El fiscal general negó que la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue un caso de desaparición forzada debido a que el procedimiento de detención fue realizado en los lapsos legales correspondientes y en apego a los derechos humanos.

«Se realizó la audiencia de presentación de San Miguel previo orden de aprehensión con una detención, por tanto no ha existido en este caso la cualidad de desaparición forzada, que es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, no es presentada en un tribunal y que termina desapareciendo, como ocurría aquí en los años 60 y 70 (…) decir que es una desaparición forzada se convierte en un delito», enfatizó.