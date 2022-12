Muere el papa emérito Benedicto XVI - Runrun

Ciudad del Vaticano, 31 dic (EFE).- El papa emérito Benedicto XVI (Baviera, 1927) murió hoy a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013, confirmó hoy la Santa Sede en un comunicado.

«Con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido a las 9:34 horas en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano», reza la nota oficial del Vaticano, en seis idiomas.

El secretario personal del pontífice emérito, monseñor Georg Ganswein, había afirmado en repetidas ocasiones en los últimos años que este era como «una vela que se apaga lenta y serenamente».

Benedicto XVI, había decidido pasar estos momentos en su estancia del monasterio en el que reside desde su histórica renuncia al papado, anunciada el 11 de febrero de 2013 y consumada el 28 de aquel mismo mes, la primera vez en seis siglos, desde tiempos de Gregorio XII.

Tras conocerse su situación, numerosos fieles se habían congregado en distintas diócesis y templos de todo el mundo para rezar por él, siguiendo las indicaciones de Francisco.

Desde el 2 de abril de 2013, Joseph Ratzinger vivía rodeado de su «familia» vaticana, formada por su secretario, un médico, un enfermero y cuatro mujeres laicas consagradas del instituto «Memores Domini», que pertenece al movimiento Comunión y Liberación, que se reparten las tareas de la casa y se ocupan de las necesidades del papa emérito.

Benedicto XVI prometió mantenerse en silencio tras su renuncia en señal de respeto por su sucesor, aunque en algunas ocasions ha reaccionado a algunas cuestiones de actualidad que le afectaban de algún modo.

Por ejemplo, en febrero de 2022 pidió perdón por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha ostentado, tras la divulgación de un informe sobre abusos sexuales a menores en Alemania en el que se le acusaba de estar al corriente en su época como arzobispo de Múnich (1977-1982).

«Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica», subrayó en un comunicado.

Había salido en muy pocas ocasiones de los muros leoninos, una vez para visitar a su inseparable hermano, Georg, en el hospital y en junio de 2020 cuando viajó hasta Ratisbona para verlo de nuevo pocas semanas antes de morir con 95 años.

Prolífico en la escritura

Entre sus libros destaca la trilogía en la que abordó la vida de Cristo a modo de ensayo, desmarcándose de los típicos textos del ministerio petrino: «Jesús de Nazaret» (2007), «Jesús de Nazaret: Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección» (2011) y «La infancia de Jesús» (2012).

En estos súperventas, varias veces reeditados, resaltó que Cristo fue una realidad y no un mito, un hombre «real», de carne y hueso, que murió y resucitó.

Y apuntó que Dios no es madre, corrigiendo así al pontífice Juan Pablo I, quien en 1978 sostuvo que el Creador era «padre y madre».

Exoneró también a los judíos de ser los culpables de que Jesús fuera condenado a muerte, como ya hiciera el concilio Vaticano II, en el que él participó como experto, al sostener que fueron algunos judíos y no el pueblo de Israel quienes pidieron su ejecución al procurador Pilatos.

El último libro de la trilogía es una mirada a la infancia de Jesús, nacido en una época «perfectamente datable y a un lugar geográfico perfectamente indicado» gracias al testimonio preciso de San Lucas: en el año 15 del imperio de Tiberio César.

Su nacimiento virginal «no es un mito, sino una verdad» y lo hizo en la pobreza de un pesebre en el que, a pesar de la tradición iconográfica, no había buey ni asno ya que en el Evangelio «no se habla de animales», lo que suscitó gran revuelo entonces.

Ratzinger defendió el pasaje de la Adoración de los Reyes Magos, cuyo origen sitúa en Tartessos, la actual Andalucía occidental, no en Oriente, pero subrayó que, en cualquier caso, sea cierto o no, no afecta a ningún aspecto esencial de la fe.

Estos súper ventas fueron solo una parte de la bibliografía de un papa que redactó tres encíclicas: «Deus caritas est» (2005); «Spe salvi» (2007), «Caritas in veritate» (2009) y dejó encaminada la primera de Francisco, «Lumen Fidei» (2013), las tres últimas sobre la esperanza, la caridad y la fe, las virtudes teologales.

Capilla ardiente

La capilla ardiente del papa emérito Benedicto XVI tendrá lugar desde este lunes 2 de enero en la basílica de San Pedro del Vaticano, según confirmó hoy la Santa Sede en un comunicado.

«El cuerpo del Papa Emérito será en la basílica de San Pedro del Vaticano para la despedida de los fieles», reza el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede.

Benedicto XVI murió esta mañana a las 9.34 horas locales (8.34 GMT) con 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia en 2013. Fue el primero que renunció al pontificado en la historia moderna de la Iglesia católica, se pronunció sobre diversos temas de relevancia durante sus casi ocho años de papado y después, como papa emérito.

En febrero de 2022 publicó una carta donde pedía perdón en nombre de la iglesia por los abusos sexuales a menores. En esa misma misiva concluye diciendo: «pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. Aunque mirando hacia atrás en mi larga vida puedo tener muchos motivos de temor y miedo, sin embargo, tengo un estado de ánimo alegre porque confío firmemente en que el Señor no sólo es el juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido él mismo mis carencias y es, por tanto, como juez, al mismo tiempo mi abogado».

EFE