Reporte coronavirus de este domingo #16Enero - Runrun

Runrunes hace un recorrido por las noticias más importantes en el mundo sobre el coronavirus

Rusia establece tope

Rusia registró este domingo 29.230 nuevos casos de covid-19, el mayor número de nuevas infecciones diarias desde el pasado 13 de diciembre, ante la llegada con fuerza de la nueva variante ómicron al país, según los datos del centro operativo de lucha contra la pandemia del coronavirus.

Un día antes el país había registrado 27.179 nuevos casos de covid-19.

En Moscú, foco de la pandemia en el país, se notificaron por segundo día consecutivo más de 6.000 nuevas infecciones (6.480).

En San Petersburgo, segunda ciudad rusa más afectada por la pandemia, se registraron 3.958 nuevos contagios, seguido por la región de Moscú, con 3.147.

Inglaterra no pedirá prueba a los vacunados

Inglaterra ha anunciado que no va a pedir ninguna prueba para acceder al país a los viajeros que tengan la pauta completa de vacunación a partir de febrero, ya que el gobierno se prepara para levantar todas las restricciones, según informa el diario The Times.

El anuncio oficial de la medida supondrá un impulso para el sector turístico, está previsto para el 26 de enero, día en el que se espera que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, levante las restricciones que estableció en diciembre para combatir la variante ómicron.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido han registrado este sábado 81.713 nuevos contagios tras bajar el viernes de los 100.000 positivos por primera vez desde el 21 de diciembre.

México con cifras alarmantes

La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este sábado 47.113 nuevos contagios de la pandemia de covid-19 para un total de 4.349.182 casos, además de 227 muertes para llegar a 301.334 decesos totales.

Los más de 47.000 contagios representan la cifra más alta de casos, además de que el martes, el miércoles, jueves y viernes se reportaron 33.626, 44.187, 43.523, 44.293 casos, respectivamente.

A pesar de estas cifras, México se mantiene como el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Bolivia en la cuarta ola

Bolivia ha registrado 9.150 nuevos contagios y 50 fallecidos por la covid-19 que han elevado a 749.070 los positivos y a 20.238 los fallecimientos acumulados desde marzo de 2020, en medio de la cuarta ola que azota al país. El último informe del Ministerio de Salud boliviano detalla que La Paz ha contabilizado la mayoría de nuevos contagios, con 2.054, seguida por Santa Cruz con 1.577, Cochabamba con 1.371 y Chuquisaca con 1.163.

Los casos activos actualmente son 138.646 y el acumulado de pacientes recuperados es de 590.186, agrega. Según las autoridades sanitarias, la tasa de letalidad en esta cuarta ola es de 0,6%. El informe también detalla que hasta el momento 5.417.860 personas han recibido la primera dosis de vacunas anticovid, otras 3.916.357 la segunda y 992.833 fueron inmunizadas con fármacos monodosis.

Italia avanza con las vacunas

Italia ha registrado un fuerte aumento del suministro de las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus y se ha llegado a las 685.000 inoculaciones desde el pasado día 7 tras establecerse la obligatoriedad de vacunarse para los mayores de 50 años, según ha informado el ministerio de Sanidad. Este sábado, además, se marcó el récord de 92.000 administraciones de primeras dosis a los mayores de 12 años, mientras que habían sido 82.000 el 8 de enero, el día que la obligación de vacunarse para los mayores de 50 años aprobada por el Gobierno italiano entró en vigor y la media es de unas 76.000 diarias.

En total se han administrado casi 120 millones de dosis desde el comienzo de la campaña y 49.095.966 de italianos mayores de 12 años han recibido una dosis o se han recuperado de la enfermedad, un 87%. 46.867.461 italianos mayores de 12 años, un 86,68% de la población, han completado el ciclo de vacunación y 26.626.304 han recibido la dosis de recuerdo.

Austria obliga a vacunarse

El Gobierno austríaco ha anunciado este domingo que a partir del 1 de febrero se aplicará la vacuna obligatoria contra el coronavirus para todos los residentes mayores de 18 años de edad, es decir, para unos 7,4 de los 8,9 millones de habitantes del país centroeuropeo. Tras una fase inicial de transición e información, la policía austríaca empezará el 16 de marzo a realizar controles aleatorios sobre el estatus de vacunación de las personas. A partir de ese momento, los residentes en Austria no vacunados podrán ser multados con 600 euros, hasta cuatro veces por año.

Las autoridades enviarán además una carta recordatoria a todas las personas no vacunadas, precisa ley acordada por los gobernantes partidos conservador y ecologista en negociación con dos partidos opositores (socialdemócratas y liberales). Si no se alcanza un nivel satisfactorio de vacunación, se aplicará una tercera fase de la ley, con una cita obligatoria para vacunarse y en caso de ignorar a las autoridades se aplicará de forma automática una multa, dos veces por año, con un monto máximo de 3.600 euros por año. En estos momentos, un 74% de la población austríaca se ha vacunado con la pauta completa (dos o tres dosis) contra el coronavirus, que desde el estallido de la pandemia ha causado casi 14.000 muertos en el país. Las autoridades han anunciado hoy más de 15.400 nuevas infecciones con el coronavirus en las últimas 24 horas, el nivel más alto hasta ahora para un día domingo. Pese a la fuerte subida de los contagios en la última semana, debido a la variante ómicron, la presión hospitalaria, en particular en las unidades de cuidados intensivos, sigue con tendencia a la baja en Austria.

En China siguen subiendo

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 119 nuevos positivos del coronavirus el sábado, 65 de ellos por contagio local. Estos casos de transmisión comunitaria se registraron en las municipalidades de Tianjin (norte, 33) y Pekín (norte, 1) y en las provincias de Henan (centro, 29), Shaanxi (centro, 1) y Cantón (sur, 1). Pekín confirmó el sábado su primer caso local de la variante ómicron del coronavirus a menos de tres semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa mediante su estrategia de «tolerancia cero» contra la covid. Los 54 contagios restantes, hallados entre viajeros procedentes del extranjero, se detectaron en diversas regiones del país, pero la mayoría de ellos se hallaron en la megalópolis de Shanghái, con 24 casos, una de las principales puertas de entrada a China, que mantiene sus fronteras prácticamente cerradas desde marzo de 2020. El número total de contagiados activos en la China continental asciende a 3.461, 13 de los cuales se encuentran graves. Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 104.864 personas en el país, entre las que 96.767 lograron recuperarse y 4.636 fallecieron.