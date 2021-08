"Si digo todo lo que pienso de él (Guaidó) se acaban las negociaciones en México" y otras perlas de Maduro #14DeAgosto - Runrun

Maduro atacó y alabó a miembros de la oposición a 24 horas de haberse establecido una nueva mesa de diálogo en México

En el marco de una reunión con los candidatos del PSUV a las elecciones de gobernaciones y alcaldías el venidero 21 de noviembre, Nicolás Maduro aprovechó para referirse al nuevo proceso de diálogo que emprendió gobierno y oposición en México.

Estas fueron algunas de las frases que dijo:

1 – «Si digo todo lo que pienso de él (Juan Guaidó) se acaban las negociaciones en México. Derrotado te sentamos en México para hablar de paz. Te derrotamos Guaidó, el pueblo de Venezuela y su consciencia te derrotó. Estás acabado Guaidó».

2 – «¿Quiénes se sentaron en México ayer? ¿A quién representan?, me pregunto. Es importante saberlo. Representa al guaidocismo y al caprilismo. Ayer salió Guaidó con un vídeo de seis minutos, con un lenguaje neochavista. Que mal asesorado está ese señor. Le dan una tunda a su video, le dan una tunda a lo que escribe. Hicieron una propuesta engañosa».

3 – «Cuántos de ellos representan electoralmente a Venezuela, las encuestas dicen que no pasan de 15%. Nosotros no tomamos en cuenta eso para sentarnos en México. Si hay que sentarse con el diablo, nos sentamos»

4 – «Creo que Jorge Rodríguez se lució, brilló en el firmamento mexicano y pasará a la historia de los discursos diplomáticos por la paz».

5 – «Es un hombre honesto (Gerardo Blyde), mesurado, de palabra y honor. Lo respeto desde la época que lo conocí en la Asamblea Nacional. Es un hombre muy de derechas, muy anticomunista, muy antichavista. Pero no es un hombre violento a diferencia de su jefe, que es un terrorista y asesino como Leopoldo López».

6 – «Ella (Mariela Magallanes) es empática, militante de La Causa R, me imagino que está allí puesta por Andrés Velásquez. El otro (Tomas Guanipa) renunció pero no como embajador, porque puso en Twitter que era representante diplomático en Colombia, no sé quien le dio ese puesto. Está allí por (Henrique) Capriles. Luego tiene al lado al grandeliga venezolano Stalin González, quien es mano derecha de Capriles. Carlos Vecchio es un architerrorista, al igual que Julio Borges, a quien muy pronto le llegará la justicia. Todos estos que he nombrado son guaidocistas».

7 – «Lo de México es una gran victoria y tendrá repercusión histórica en los próximos años. Nosotros presentamos ayer nuestra delegación y vamos a llegar a un consenso»