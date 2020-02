Runrunes de Bocaranda: MEDIO - EL DESGÜACE DE CANTV - Runrun

EL DESGÜACE DE CANTV:

Para mí no ha sido una sorpresa. Vengo anunciando el deterioro de la empresa telefónica desde el año siguiente en que “el eterno destructor” la nacionalizó en 2007. Con la permanente farsa e hipocresía socialista roja-rojita a Maduro se le ocurrió, el pasado 8 de enero, un “saludo a la clase obrera que se mantiene con esfuerzo y trabajo propio consolidando la soberanía tecnológica”. Nada más alejado de la verdad. Desde que el triunvirato de poder chavista integrado por Jorge Arreaza y sus adláteres Ricardo Menéndez y Manuel Fernández Meléndez se repartieron el sector de las telecomunicaciones lo que hemos visto es un antro de ineficiencia, guisos, corrupción y abandono de la empresa que fuera ejemplo latinoamericano y que había sido vendida a un consorcio estadounidense que invirtió en sus mejoras y actualizaciones. Recibiendo ingentes sumas de dinero -durante el gobierno del chafarote barinés- la rendición de cuentas fue abandonada y cada vez se hicieron mas misteriosos el desempeño y sus funciones. Hoy es una desvencijada y abandonada estructura donde su desguace es notorio. Ni siquiera ha habido en estos 20 años una rendición de la cuenta donde se depositaron miles de millones de dólares del 1% de impuesto a las operadoras privadas de servicios relacionados. Léase operadoras telefónicas, de satélite o de suscripción. En un momento el trío directivo obedecía al “cubanísimo” Frente Francisco de Miranda. Ese 1% pasaba a Conatel. Desde el 2009 no se sabe a dónde fueron a parar esos miles de millones de bolívares. Desde el año 2014 no hay auditoria pública en CANTV-Movilnet. Aquí también lo advertimos. Fernández se fue sin pena ni gloria tras acelerar el desmontaje de la telefonía nacional. Sin rendir cuentas. Hace mas de dos años que los empleados de CANTV, algunos esperando su pobrísima jubilación, comenzaron a recibir en “pago” desde camionetas hasta repuestos como cauchos y piezas automotrices, desde equipos telefónicos hasta partes de las centrales o los aires acondicionados. Es decir un desmantelamiento progresivo, últimamente acelerado, para dejarnos incomunicados. Si no existieran las empresas privadas de telefonía celular y de wi-fi inalámbrico por satélite o las cableras la incomunicación sería total. Este caso de un sector específico se puede repetir en decenas de otras áreas de servicios públicos. El desguace paulatino esta en pleno desarrollo y los técnicos cobrando sus “trabajos libres” en dólares para subsistir. Nadie atiende los teléfonos de servicio. Todos buscan hablar con cualquiera de los técnicos que ven en la calle. Surgen demasiadas interrogantes desde 2007. Dos años más tarde se traspasaron $ 370 Millones de la cuenta de CANTV en Banfoandes al banco Bicentenario. Eso era el 1% recaudado del impuesto a las telefónicas. Por eso la importancia del trabajo realizado por los colegas del portal “Punto de Corte” dentro de las instalaciones de la telefónica que no solo sirvieron para demostrar lo que se venía diciendo del deterioro de CANTV sino que la verdad del trabajo fue tan elocuente que a los días fueron “atropellados” por un carro. La CANTV en ruinas se titula. ¿Casualidad o causalidad? Esperemos el resultado de las pesquisas. Lo cierto es que lo que aquí contamos se comprueba a diario. ¿Cuánta gente tiene meses y hasta años sin servicio telefónico CANTV? ¿Cuántos de sus técnicos tienen que “canibalizar” algunas subestaciones para cubrir el servicio a otros clientes? Ya son 300 ingenieros los que se han ido. La empresa es hoy un cascarón vacío. Y luego convocan a su personal a las marchas den apoyo al éxito del socialismo del siglo XXI. Sincérense, si acaso es del siglo XIX pues cada vez retroceden más…

¡AQUI NO ENTRAN!:

Que mejor demostración del cuartel en que nos hemos convertido. La prohibición para que los funcionarios de salud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entrarán al país para una “visita en loco” y constataran las deficiencias en materia de salud y violación de los derechos humanos (cuyas sanciones no tienen fin y alcanzan todo el esqueleto burocrático desde quien ordena hasta quien cumple la orden) estaba cantada. El régimen madurista no puede pasar ni un examen mínimo en esa materia. Por ello se escudó en la excusa de que como ya no éramos miembros de la OEA no tenían ninguna razón de hacer presencia en el país. Importante decir que tan solo en el Hospital Infantil J.M. de los Ríos, donde mensualmente mueren criaturas por falta de medicamentos, contaminación, desidia y abandono por parte del gobierno, hay un piso donde tienen tres “habitaciones modelo” para las “fotos o las visitas” de funcionarios extranjeros. Una trampa miserable para tratar de engañar al mundo. Lo mismo hacen con otros “ejemplos rojos rojitos” para engañar bobos o manipular a sus socios foráneos…

610.000 ATENDIDOS:

El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarroel, al señalar que la CRV había logrado atender a mas de 610 mil personas, informaba sobre la llegada al país de otras 42 toneladas de medicamentos e insumos provenientes de Panamá, que forman parte del séptimo cargamento de ayuda humanitaria enviado al país, con el fin de atender a los sectores más vulnerables. Asimismo, el doctor Hernán Bongioanni, también de la CRV, anunciaba que “se estima que en menos de 30 días deberían de estar recibiendo otro cargamento de ayuda humanitaria, sin conocimiento de la cantidad de toneladas exactas”. Por otra parte, sobre el coronavirus, Bongioanni comentó que “en el mundo no hay aún medicamento o vacuna para ello”, pero hay materiales como “tapabocas en esta carga”, para empezar con la prevención de la enfermedad. Escribo estas líneas sobre la CRV pues al principio de la llegada de las ayudas internacionales, y con la mala intención del gobierno presente, se lanzaron ataques sin fundamento sobre la institución. De todo tipo. El tiempo ha demostrado que esta institución con seriedad, registro y contraloría social ha sido la que mas ha distribuido toneladas de insumos a lo largo y ancho del país. Sin desmerecer a otras cuya misión sigue activa en esta solidaridad nacional. Traigo esto traigo a colación pues en el país no se han girado instrucciones desde los organismos de salud del gobierno en torno a medidas de prevención del flagelo que sigue apareciendo por todo el globo. Viajeros que llegan del exterior se sorprende que todavía repartan cuestionarios sobre la fiebre amarilla y ni siquiera tengan o repartan los tapabocas indispensables para controlar su propagación en los aeropuertos. Indolencia e improvisación es lo que ha privado en la salud en dos décadas. Se creen invulnerables…

¿CUBAZUELA?:

Maduro ha puesto el acelerador sin pena ni cortapisas para empujarnos al abismo antillano. Adicional a todo lo malo que nos copiamos de Cuba y a la descarada injerencia, sin cortapisas, del “kommissar” embajador cubano y sus fichas, viene ahora la reforma del Código Penal, anunciada por Mikel Moreno al principio del año judicial, donde entre sus remedos cubanos viene la eliminación de la defensa privada y el absolutismo de los defensores públicos. Las sorpresas serán grandes. Retroceso “a full chola” en materia de justicia y libertades. Dará que hablar a nivel global si hacen lo preparado por los antillanos…