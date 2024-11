La persecución contra el familiar de una víctima que ya falleció

La persecución contra los familiares de las víctimas de la represión poselectoral es cada vez más dura. Esto lo demuestra el caso de María de los Ángeles Lameda, esposa de Walter Páez Lucena, uno de los asesinados en los días posteriores a las elecciones presidenciales, donde miles de venezolanos salieron a protestar contra los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Páez Lucena fue herido de gravedad durante una protesta que se realizó el 30 de julio frente a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carora, estado Lara. Estuvo varios días en agonía, hasta que finalmente murió el 4 de agosto. Horas antes de fallecer, su esposa era detenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y ahora pasará a etapa de juicio.

La relación de Páez Lucena y Lameda dio fruto a dos hijos, que ahora quedaron huérfanos de padre y están alejados de su madre por atravesar un proceso judicial como consecuencia de la persecución que aplican las autoridades de Nicolás Maduro y que ha sido denunciada por múltiples defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con información publicada por el diario El Caroreño, María de los Ángeles Lameda fue detenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 3 de agosto, solo horas antes de que falleciera su esposo.

Según el referido medio, ella llevaba consigo 1.500 dólares que había recogido entre familiares y amigos para afrontar los gastos asociados al estado de salud de su esposo. A partir de ese momento, se desconoció su paradero.

El mismo día en el que fue detenida, una comisión de la PNB informó a la madre y la prima de Páez Lucena, quienes todavía estaban en el nosocomio, que la habían arrestado.

Una fuente que ha tenido acceso a información del caso y que prefirió resguardar su identidad refirió que Lameda fue imputada por terrorismo e incitación al odio, como casi todos los detenidos en el contexto de represión poselectoral.

En cuanto a Lameda, los familiares aseguran que ella no estaba en la sede del PSUV cuando fue violentada, por lo que presumen, se trata de un caso de “persecución a los familiares”. Para la fuente consultada, esto es “mucho más macabro, porque ya falleció la persona a la que estaban buscando”.

Lameda está recluida en el Centro de Detención de la Policía Nacional Bolivariana “Pata ‘e Palo” en Barquisimeto. Ahora, sus dos hijos quedaron al cuidado de su abuela, que vive en Carora, y no tiene recursos para poder viajar a donde está su hija en medio de este proceso.

Inicialmente, los familiares recibieron información de que Lameda había sido condenada a 28 años de prisión, pero según la fuente consultada, lo que realmente ocurrió es que pasó a la fase de juicio. “A la familia le dicen la noticia de que a ella la condenan y después los llaman y les comentan que no fue condenada, sino que se fue a juicio”.

“A la familia le llega esta información de parte de un órgano policial, porque el defensor público no responde. Resulta que no fue así. Ella no fue condenada, dijo que no iba a admitir los hechos y se fue a esta otra parte del proceso penal, que es el juicio”, añadió.