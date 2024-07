DDHH Olvidados

A la familia Britt le arrebataron a su guardián hace siete años

Francisco Zambrano Hace 2 horas

El martes 11 de julio de 2017 Ciudad Bolívar estaba inmersa en una ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Apenas en mayo la muerte del estudiante de la Universidad de Oriente (UDO) Augusto Puga a manos de funcionarios de la Policía de la entidad había indignado a la ciudadanía.

Esa tarde la avenida Paseo Meneses fue escenario de manifestaciones. El robo de un camión y el arrollamiento de un joven volvieron a enlutar la ciudad. En esta oportunidad se trató de Oswaldo Britt, de apenas 17 años de edad.

Su primo Tomas Bolívar aún recuerda con tristeza y frustración aquella lamentable noche.

“El día de la muerte de Oswaldo yo tenía 15 años, estaba en mi casa y a las 3:00 p.m. veo la noticia de que habían matado a otro joven, pero dijeron que se llamaba Argenis Castillo, tenía 19 años y era estudiante de Enfermería. Ya habían matado a Augusto (Puga) y esa misma semana estuvo preso un amigo médico por atender a alguien”, dijo Bolívar.

Cuatro horas después la tía de Bolívar, junto a su esposo y al hermano de Oswaldo, llegaron a su casa con la devastadora novedad.

“Fue algo que destrozó todo lo que tenía en ese entonces, porque Oswaldo y yo éramos contemporáneos, íbamos a todos lados juntos y el hecho de morir de esa forma nos marcó mucho a todos”, expresó.

¿Qué fue lo que pasó en Bolívar?

Nunca se hizo una investigación contundente sobre la muerte de Britt. Se mencionó que el camión que atropelló al joven voluntario de Cáritas pertenecía a Hidrocapital y posteriormente fue incendiado por los manifestantes, pero no hay una declaración del chofer de la unidad.

Bolívar sentenció que hay muchas versiones, pero culpó al dirigente político de oposición, Eddy González: “Es verdad que Oswaldo iba a las protestas pacíficas, pero González fue el responsable de llevar a Oswaldo y a otros jóvenes (algunos menores de edad) a las protestas”.

Bolívar aseguró que González envió a su hijo al estado Anzoátegui para resguardarlo de las manifestaciones, pero este se escapó y esa tarde estaba al volante del camión que arrolló a Oswaldo.

“Nuestros líderes siempre ponen de carne de cañón a los demás y a su familia la resguardan, muchas personas dijeron que Oswaldo estaba a bordo del camión y cayó, eso no tiene sentido, yo estudio Derecho y curso una materia que se llama medicina legal y criminalística, si Oswaldo hubiese caído debajo del camión hubiese tenido todo el cuerpo destrozado y sus heridas solo estaban en el lado izquierdo”, opinó.

Bolívar recuerda que en ese entonces se hicieron investigaciones a nivel de Fiscalía, pero ninguna fue concluyente.

“Culparon a una gente que no tenía nada que ver, desconozco qué fue de la vida de González y su hijo, presumo que están fuera de la ciudad o el país”.

Indicó que la muerte de su primo lo alejó de su interés por la política, especialmente después de que tanto oficialismo como oposición se acercaron a la familia para cubrir los gastos del sepelio a cambio de culpar al bando contrario.

“Es algo lamentable lo que pasó con Oswaldo y me llena de mucha indignación y rabia. Mi primo tenía 17 años recién cumplidos, era un niño. Él estaba protestando contra este régimen que le quita oportunidades a los jóvenes, como me las está quitando a mi, contra eso luchaba Oswaldo, definitivamente fue un héroe, mejor dicho, un prócer porque falleció”, lamentó-.

“Oswaldo inició como muchos jóvenes una lucha, una lucha que estamos por ganar, no nos podemos dejar quitar lo que es nuestro, algo por lo que murieron esos jóvenes en 2017. El mejor homenaje que puede tener Oswaldo es que por fin este gobierno tenga un reemplazo, que caiga esta dictadura”, concluyó.

Se defienden los González

A propósito del señalamiento emitido por Bolívar, Eddy González sentenció que es imposible que su hijo (quien posee el mismo nombre) haya manejado el camión que arrolló a Britt.

“Estaba detenido, el día antes de la muerte de ese muchacho a mi hijo lo pusieron preso, así que es imposible que haya estado al volante de ese camión, él ni siquiera maneja, no tiene licencia”, dijo.

González aseguró que no ha estado inmiscuido en política y tampoco solía llevar a jóvenes a las protestas. “Yo soy abogado y más bien lo que hice fue defender a varios”.

Eddy González hijo aseguró que estando preso se enteró del fallecimiento de Oswaldo.

“Ese dia que me detuvieron ni siquiera estaba protestando, me agarraron saliendo de la oficina de mi papá, me golpearon tanto que me fracturaron un dedo”.

González padre dijo que a raíz de la persecución que se desató durante y después de las protestas debió sacar a su hijo del país. “Como tantos otros que debieron huir”.