Permitieron visita a Luis Somoza a pocos días de cumplir ocho meses detenido

El 12 de febrero de este año cinco hombres armados ingresaron a la residencia del dirigente del partido Voluntad Popular, Luis Somoza, y se lo llevaron secuestrado, de acuerdo a Human Rights Watch. Dos semanas después un defensor público confirmó que se encontraba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el El Helicoide en Caracas.

Un día después de su detención, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó la captura de Somoza y lo vinculó con un plan de financiamiento proveniente de los Estados Unidos.

“Están vinculados directamente todos los dirigentes de oposición, ayer fue capturado uno, está vinculado con todo el financiamiento de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)”, dijo Cabello, quien ligó a Somoza con un supuesto plan terrorista contra el gobierno de Nicolás Maduro liderado por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Antes de cumplir ocho meses detenido y tras 238 días de incomunicación y aislamiento, los padres de Somoza confirmaron a través de redes sociales que pudieron verlo y abrazarlo.

“No hay palabras para describir lo que para nosotros significa saber que, dentro de todo, se encuentra bien”, escribió un familiar.

“Su fuerza y su fe siguen intactas, pero hasta que Luis sea libre, no descansaremos”, prosiguió.

La ONG Un Mundo sin Mordaza expuso que el exconcejal y exdirector de la presidencia del gobierno interino de Juan Guaidó, padece hidradenitis supurativa y su salud está en estado de riesgo por lo que amerita atención médica inmediata.

“Luis no ha cometido delito alguno. Lo persiguen por haber defendido, con firmeza y valentía, el derecho de los venezolanos a vivir en democracia. Su encarcelamiento es parte del patrón de persecución y represión que el régimen de Maduro ha impuesto contra quienes piensan distinto”, sentenció VP en X.

La tolda exigió la liberación inmediata del dirigente, así como la de todos los presos políticos.

“A Luis lo mantienen tras las rejas por miedo. Miedo a sus ideas, miedo a una Venezuela unida y decidida a cambiar. Desde aquí le decimos al régimen: por cada día que mantengan a Somaza preso, más fuerte se hace nuestra convicción de luchar hasta verlo libre”, apuntó VP.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.