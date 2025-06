Condenan uso de El Helicoide como un museo

De acuerdo a la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, la reciente promoción de visitas al llamado “Museo Histórico de la Policía Nacional Bolivariana” ubicado en El Helicoide en Caracas constituye una banalización del sufrimiento humano.

”Convertir un espacio cargado de denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos en un destino de interés histórico o cultural resulta una banalización del sufrimiento humano, y un intento de lavar la imagen de un lugar estrechamente asociado con la represión política en Venezuela”, expuso la organización por medio de un comunicado en X.

Según Justicia, Encuentro y Perdón, desde 2014, el Helicoide es un escenario envuelto por acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes, presos políticos, periodistas y activistas.

“Numerosos testimonios dan cuenta de torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado, tratos degradantes y falta de acceso a atención médica y defensa legal”.

La organización también denunció la inauguración del también llamado “Museo de las Guarimbas”, el pasado 18 de diciembre de 2020.

“Esto refuerza una narrativa oficial que busca deslegitimar las protestas sociales, presentándolas exclusivamente como actos violentos, sin reconocer su raíz en exigencias legítimas de derechos, democracia, servicios básicos, justicia y libertad”.

La ONG recordó que durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 más de 300 personas fueron asesinadas por agentes del Estado o en el contexto de operativos de represión.

“A eso se suma un patrón sostenido de criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, todo ampliamente documentado por organismos nacionales e internacionales”.

La organización expuso que instalar un museo sin reconocer el contexto y las víctimas es construir una memoria selectiva y sesgada, la cual ignora el dolor de cientos de familias.

“No puede haber una reconstrucción histórica honesta si se excluye la verdad sobre la represión, la violencia institucional y la pérdida de vidas humanas. La memoria debe ser herramienta de justicia, no instrumento de propaganda. El Helicoide no es, ni debe ser, un atractivo turístico. Es un lugar que requiere resignificación desde las voces de las víctimas, no desde la narrativa del poder”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.