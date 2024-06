Terminó en la huelga en las cárceles pero sigue la desidia 

Pese a que ya concluyó la huelga en al menos 51 cárceles del país, los reclamos de los reclusos y sus familiares en cuanto a retardo procesal, alimentación y atención médica no han cesado.

“Ya no hay huelga en ningún lado y se han activado los equipos para revisar la situación jurídica de los reclusos. En algunos casos se han dado libertades, pero también hay un poco de desconfianza por parte de muchos presos y sus familiares porque en otras oportunidades les han hecho ofrecimientos similares y no han cumplido”, se desprende de un comunicado de la organización no gubernamental, Una Ventana a la Libertad.