Los Runrunes de Bocaranda de hoy 09.01.2018: MEDIO: Afectados

¡SE VA EL AVIÓN¡:

Las Antillas –independientes y ligadas a Holanda- respondieron con estupor al cierre de las fronteras sin aviso por parte de Venezuela. Sintieron un desplante que muchos achacaron a los problemas financieros o de licencia que el gobierno de Maduro confronta con respecto al terminal de PDVSA en Bonaire, la refinería ISLA de PDVSA en Curazao o la que conjuntamente con CITGO está tratando de reactivar en Aruba. No fueron esas las razones. Son muchos los enchufados que tienen propiedades en ellas y que se vieron afectados por las medidas. Sin embargo la gran perdedora es la aviación nacional, ya en situación crítica ante la falta de dólares preferenciales, los repuestos necesarios y los constantes aumentos salariales sin ningún estudio de factibilidad por las autoridades financieras o del trabajo. La confianza de esas islas -Curazao y Aruba- en Venezuela y sus empresas aéreas se perdió con esa “puntada presidencial”. Final de vacaciones navideñas donde estaban contemplados varios eventos en hoteles (incluyendo 3 matrimonios) programados con anticipación hasta de un año. Conexiones de turistas de otros países vía Caracas, Valencia o Maracaibo que alimentan de dólares a las sufridas empresas criollas, dándoles un respiro ante la apetencia roja que ha comprado hasta empresas del sector. Colombianos viajando a través de Venezuela para las Antillas dejando moneda fuerte en su tránsito venezolano y utilizando la ruta por Margarita recién comenzada. Aeropuertos colapsados ante la cancelación de vuelos de Avior, Laser, Aserca, Venezolana, Santa Bárbara y Rutaca. Venezolanos sin divisas para afrontar mas días de hotel fuera de sus reservas o con las penalidades de las aerolíneas. Empezar de nuevo les toca para recuperar esa confianza perdida. Mientras Maduro ve extracción de “alimentos” nadie de su régimen le señala la verdadera y dañina extracción del cobre de los cables de las empresas telefónicas, cableras, de servicios de internet y hasta de electricidad que a diario salen por toneladas por las fronteras nacionales “militarizadas”. El enemigo no fumea por allá. Esta adentro y muy bien enquistado en el control absoluto de las finanzas, el que ensaya y erra con demasiada frecuencia causando irreparables daños al bolsillo y la salud de los ciudadanos de a pie. El enemigo está a su lado. No allá de las fronteras.

