Gobierno de Canadá aprueba donación de 500 mil dólares para Venezuela

La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland, aprobó este martes la donación de 500.000 dólares a Venezuela para atender la crisis humanitaria en el país.

El departamento del desarrollo suministró la información a través de su cuenta de Twitter. La decisión de Freeland fue tomada durante la reunión del Grupo de Lima que se realizó en la ciudad de Santiago de Chile.

Los recursos serán utilizados para ofrecer asistencia médica y para ayudar a los ciudadanos que necesitan medicamentos.

“Durante la reunión del Grupo de Lima sobre Venezuela, Ministra Freeland anunció un adicional de 500.000 dólares en asistencia humanitaria para proporcionar asistencia médica de emergencia y medicamentos a los venezolanos más vulnerables y afectados por la crisis”, dijo el departamento de desarrollo.

During the #LimaGroup meeting on #Venezuela, Minister Freeland announced an additional $500,000 in humanitarian assistance to provide emergency health care and medication to the most vulnerable and crisis-affected Venezuelans. pic.twitter.com/P42oOGPhXg

