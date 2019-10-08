Guaidó a diputados chavistas: No hemos tocado ni un solo bolívar de los venezolanos - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE de la Asamblea Nacional, le aclaró este martes a los diputados chavistas, que la presidencia interina de la República, no ha tocado los fondos venezolanos que están bloqueados en diferentes países.
“No hemos tocado un bolívar del pueblo de Venezuela. Los países nos han ayudado con la emergencia humanitaria compleja”, manifestó Guaidó desde el Hemiciclo de Sesiones.
Señaló además, que el oficialismo en 20 años ha pedido 24 créditos que suman una deuda de 36.000 millones de dólares.
El opositor agregó que Pdvsa está endeudada por encima de los 28.000 millones de dólares.
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Expuso también, que la deuda venezolana en el año 1999, cuando el chavismo asumió el poder por primera vez, era de 22.000 millones de dólares y que ahora la deuda soberana y de Pdvsa es de 136.000 millones de dólares.
“Endeudaron a la nación y robaron el dinero de las obras. Hemos administrado esa deuda con la cual hipotecaron al país; protegimos los activos de Venezuela”, enfatizó Guaidó.
El jefe del Parlamento, finalmente secundó la convocatoria a una movilización de zulianos, el 24 de octubre, en contra de las condiciones de los servicios públicos.
Guaidó llama a una movilización el 24-O en rechazo a crisis eléctrica
Durante la sesión de este martes, el jefe del Parlamento convocó a una movilización en el estado Zulia para el próximo 24 de octubre en defensa de la estabilidad de los venezolanos.
“Vamos a responderle a la gente que clama por cambio y este 24 de octubre, diputados vamos a las calles con el Zulia a defender a nuestros venezolanos, a defender a nuestra gente porque ese es el mandato que tenemos como parlamentarios, a ver si sigue la cantaleta y la habladera de retórica”, expresó.
Guaidó extendió su llamado al resto de la población a que se sume a la convocatoria por los servicios públicos.
*Con información de Unión Radio
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