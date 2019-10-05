Guaidó: Estamos muy cerca de lograr un cambio - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA e igualmente presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó dijo que el país esta muy cerca de lograr un cambio político.
“Hace un año las personas me preguntaban que si podríamos mantener la unidad, y hoy les decimos que sí podemos. No podemos permitir que nuestros niños sigan cargando agua. Muy pronto vamos a lograr que vuelvan nuestros familiares que se han ido del país por la crisis. Aquí estamos y vamos a seguir. Estamos muy cerca de lograrlo”, dijo desde el mercado de Chacao.
“Este sábado en la carretera vieja Caracas-La Guaria vimos a niños cargando agua, para aguantar esta tragedia que pasa el país. Esto lo conoce el mundo. Un cartón de huevo 90 mil bolívares, esto es dos veces el salario mínimo, es una proteína que no alcanza para para una familia”, agregó.
“Tenemos la mayoría del apoyo, tenemos la mayoría de la gente. La comunidad internacional está con nosotros. Ya Nicolás Maduro está derrotado, solo y aislado. Él no le da la cara a la gente como yo. Yo sé que es difícil, pero sé que vamos a sacar fuerza para salir hacia adelante.”, dijo mas temprano desde el mercado de Caricuao.
“Es evidente para todo los que estamos aquí que hemos tenido victorias diplomáticas, sin embargo, no podemos decir que lo hemos logrado mientras veamos a niños cargando agua. Hoy estamos aquí para ratificar que vamos a seguir luchando por los venezolanos y por el país”, destacó.
“Si seguimos luchando, no tengo duda de que vamos a lograr la solución a la crisis de Venezuela. Hoy no estamos para hablar, hay que atacar la crisis por la que pasa el país”, enfatizó.
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