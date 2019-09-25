UE acuerda sancionar a 7 funcionarios vinculados a Maduro por violación de DDHH - Runrun

LA UNIÓN EUROPEA (UE) ACORDÓ ESTE miércoles 25 de septiembre sancionar a otros siete altos funcionarios venezolanos vinculados al gobernante Nicolás Maduro por violaciones de los derechos humanos, confirmaron a EFE fuentes europeas.
De acuerdo con los informantes, los embajadores permanentes en Bruselas, acordaron en una reunión, actualizar la lista de sancionados relacionados con la crisis en Venezuela.
Según las fuentes, dicha decisión se haría efectiva tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, previsiblemente este viernes 27 de septiembre, donde se detallará la identidad de los sancionados.
Con estas nuevas sanciones, la lista negra de venezolanos en la UE llegará a 25 integrantes a quienes se les ha prohibido la entrada en su territorio o congelado los bienes que puedan tener en la Unión.
Lea también: EEUU triplica ayuda a la oposición venezolana
Además de las prohibiciones personales, la UE ha aplicado a Venezuela restricciones a la exportación de armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la represión interna.
*Con información de EFE
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvamFjay5naWYpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW52ZXN0aWdhY2lvbi8zODkyNzAvdmVuZXp1ZWxhLWVsLXJlZnVnaW8tcXVlLWVuY29udHJvLWhvbGx5d29vZC1wYXJhLWxvcy1jcmltaW5hbGVzLyIgdGl0bGU9IlZlbmV6dWVsYTogZWwgcmVmdWdpbyBxdWUgZW5jb250csOzIEhvbGx5d29vZCBwYXJhIGxvcyBjcmltaW5hbGVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RWRnYXIgUmFtw61yZXo8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnZlc3RpZ2FjaW9uLzM4OTI3MC92ZW5lenVlbGEtZWwtcmVmdWdpby1xdWUtZW5jb250cm8taG9sbHl3b29kLXBhcmEtbG9zLWNyaW1pbmFsZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VmVuZXp1ZWxhOiBlbCByZWZ1Z2lvIHF1ZSBlbmNvbnRyw7MgSG9sbHl3b29kIHBhcmEgbG9zIGNyaW1pbmFsZXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9Db2xvbWJpYS1JdmHMgW4tRHVxdWUtT05VLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODkyNzMvaXZhbi1kdXF1ZS1hZmlybWEtcXVlLXNlLWRlYmUtcHJvbW92ZXItdW4tYmxvcXVlby1jb250cmEtbWFkdXJvLyIgdGl0bGU9Ikl2w6FuIER1cXVlIGFmaXJtYSBxdWUgc2UgZGViZSBwcm9tb3ZlciB1biAmIzgyMjA7YmxvcXVlbyYjODIyMTsgY29udHJhIE1hZHVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJsb3F1ZW8gY29udHJhIE1hZHVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTI3My9pdmFuLWR1cXVlLWFmaXJtYS1xdWUtc2UtZGViZS1wcm9tb3Zlci11bi1ibG9xdWVvLWNvbnRyYS1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SXbDoW4gRHVxdWUgYWZpcm1hIHF1ZSBzZSBkZWJlIHByb21vdmVyIHVuICYjODIyMDtibG9xdWVvJiM4MjIxOyBjb250cmEgTWFkdXJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvRHR2YVlxd1c0QUFCQTNQLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODkyNjkvcnVzaWEtYXBveWEtZGlhbG9nb3MtZW50cmUtZ29iaWVybm8teS1vcG9zaWNpb24tZGUtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGl0bGU9IlJ1c2lhIGFwb3lhIGRpw6Fsb2dvcyBlbnRyZSBHb2JpZXJubyB5IG9wb3NpY2nDs24gZGUgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Z29iaWVybm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODkyNjkvcnVzaWEtYXBveWEtZGlhbG9nb3MtZW50cmUtZ29iaWVybm8teS1vcG9zaWNpb24tZGUtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlJ1c2lhIGFwb3lhIGRpw6Fsb2dvcyBlbnRyZSBHb2JpZXJubyB5IG9wb3NpY2nDs24gZGUgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvdW5pb24tZXVyb3BlYS0xLmpwZWcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MjAxL3VuaW9uLWV1cm9wZWEtcHJlcGFyYS1zYW5jaW9uZXMtY29udHJhLXNpZXRlLWZ1bmNpb25hcmlvcy12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRpdGxlPSJVbmnDs24gRXVyb3BlYSBwcmVwYXJhIHNhbmNpb25lcyBjb250cmEgc2lldGUgZnVuY2lvbmFyaW9zIHZlbmV6b2xhbm9zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZnVuY2lvbmFyaW9zIHZlbmV6b2xhbm9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MjAxL3VuaW9uLWV1cm9wZWEtcHJlcGFyYS1zYW5jaW9uZXMtY29udHJhLXNpZXRlLWZ1bmNpb25hcmlvcy12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5VbmnDs24gRXVyb3BlYSBwcmVwYXJhIHNhbmNpb25lcyBjb250cmEgc2lldGUgZnVuY2lvbmFyaW9zIHZlbmV6b2xhbm9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvVU5JT05FVVJPUEVBLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODkxOTYvY2VsZWJyYXJhbi1jb25mZXJlbmNpYS1pbnRlcm5hY2lvbmFsLXNvYnJlLXZlbmV6dWVsYS1lbC0yOC15LTI5LWRlLW9jdHVicmUtZW4tYnJ1c2VsYXMvIiB0aXRsZT0iQ2VsZWJyYXLDoW4gY29uZmVyZW5jaWEgaW50ZXJuYWNpb25hbCBzb2JyZSBWZW5lenVlbGEgZWwgMjggeSAyOSBkZSBvY3R1YnJlIGVuIEJydXNlbGFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29uZmVyZW5jaWEgc29icmUgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MTk2L2NlbGVicmFyYW4tY29uZmVyZW5jaWEtaW50ZXJuYWNpb25hbC1zb2JyZS12ZW5lenVlbGEtZWwtMjgteS0yOS1kZS1vY3R1YnJlLWVuLWJydXNlbGFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNlbGVicmFyw6FuIGNvbmZlcmVuY2lhIGludGVybmFjaW9uYWwgc29icmUgVmVuZXp1ZWxhIGVsIDI4IHkgMjkgZGUgb2N0dWJyZSBlbiBCcnVzZWxhczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
59
Enviar Comentarios