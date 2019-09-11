PDVSA abrió su oficina europea en Moscú - Runrun

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PDVSA abrió su oficina europea en Moscú

EFE11 septiembre, 20191min58

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LA EMPRESA ESTATAL PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) abrió hoy en Moscú su oficina europea, que antes se encontraba en Lisboa.

“La representación ya está en funcionamiento (…) Fue inscrita en los registros públicos”, declaró el responsable de PDVSA Rusia, Andréi Grisháev, a la agencia RIA Nóvosti.

Según la fuente, la placa corporativa de PDVSA ya identifica la oficina, ubicada en la céntrica calle moscovita Arbat.

El Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas de Rusia informó que la sociedad de responsabilidad limitada PDVSA Rusia fue inscrita a principios de agosto.

En marzo pasado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la oficina europea de PDVSA se trasladaría de Lisboa a Moscú ya que Europa no estaba en condiciones garantizar la integridad de los activos venezolanos tras la oleada de arrestos de propiedades de la nación caribeña promovidos por Estados Unidos.

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