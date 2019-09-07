Embajadora de Guaidó en Reino Unido negó acusaciones sobre entrega del Esequibo - Runrun

LA REPRESENTANTE DIPLOMÁTICA DESIGNADA POR JUAN GUAIDÓ ante Reino Unido, Vanessa Neumann, negó las acusaciones proferidas por el gobierno de Nicolás Maduro sobre su supuesta intención de entregar el Esequibo al gobierno británico.
“Que quede claro: Jamás he recomendado cambiar la posición histórica de mi país, Venezuela, sobre el Esequibo”, dijo en su cuenta de Twitter.
La diplomática asevera que se trata de “falsas manipulaciones” creadas por el gobierno de Maduro y el G2 cubano. “Maduro y muchos más temen que sigamos investigando sus actos de corrupción. No nos detendrán”, agregó.
En el video presentado, Rodríguez denuncia que Neumann trataría de intercambiar la postura del gobierno de Guaidó con respecto al Esequibo para ganar apoyo político del Reino Unido.
A raíz de las acusaciones, el gobierno inició una nueva ola de persecución contra Guaidó y sus allegados. Maduro ordenó al Ministerio Público tomar acciones legales, se produjo el allanamiento de varios hogares, como el de la abogada Tamara Suju, y obligaron a Avedaño a pedir refugio en la embajada de Chile para evitar represalias.
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