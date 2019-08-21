Cendas: Canasta alimentaria aumentó 23,7% durante el mes de julio - Runrun

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que el precio de la canasta alimentaria familiar (CAF) aumentó 23,7 % en julio, en comparación al mes de junio.
De acuerdo con la organización se necesitan aproximadamente 81.2 salarios mínimos, correspondiente a 40 mil bolívares, para que una familia integrada por cinco personas pueda adquirir la canasta alimentaria, que se ubicó en 3.247.472 bolívares, Bs. 621.893,98, 23,7% más que la del mes de junio. La canasta alimentaria de julio equivale a Bs. 108.249,07 diarios, es decir, casi 3 salarios mínimos por día.
En su más recientes informe, el Cendas- FVM reportó que todos los rubros aumentaron de precio. Las carnes y sus preparados 50,4%, frutas y hortalizas 30,7%, café 27,3%, raíces, tubérculos y otros 26,6%, grasas y aceites 26,3%, cereales y productos derivados 20,7%.
Además, siete de ellos presentaron problemas de escasez: la leche en polvo, el atún, las sardinas enlatadas, aceite de maíz, arvejas, pastas alimenticias y el pan.
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